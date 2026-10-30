‘तुम एक करोगे, हम 100 करेंगे’, क्रिप्टिक पोस्ट से अमिताभ बच्चन ने ‘लिखना बंद करने की धमकी’ देने वालों को दिया जवाब

Amitabh Bachchan Cryptic Post: कौन बनेगा करोड़पति में बतौर होस्ट नजर आ रहे बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन ने 29 अक्टूबर को एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया है। माना जा रहा है कि पोस्ट में उन्होंने उन लोगों पर निशाना साधा है जो उनके बारे में लिखना बंद करने की धमकी देते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसी धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब उनके ब्लॉग के जरिए उनका अपना पर्सनल अखबार चलता है। उन्होंने आगे लिखा, "तुम एक करोगे, हम 100 करेंगे!"