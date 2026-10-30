धूम्रपान और शराब की लत के शिकार थे 60 साल के मिलिंद सोमन, अब बताया आखिरी कैसे छूती थी आदत

Milind Soman On Smoking-Drinking: फिटनेस और अनुशासन के लिए पहचाने जाने वाले अभिनेता और मॉडल मिलिंद सोमन ने अपनी जिंदगी के उस दौर के बारे में खुलकर बात की है, जब वह स्मोकिंग और शराब की लत से जूझ रहे थे। 30 अक्टूबर को दिल्ली में आयोजित इंडिया टुडे हेल्थ एंड वेल्थ समिट में मिलिंद सोमन ने बताया कि उन्होंने करीब 25 साल पहले सिगरेट पीना छोड़ दिया था। उन्होंने यह भी बताया कि शराब पीने की आदत से बाहर निकलना भी उनके लिए आसान नहीं था।