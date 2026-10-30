‘फिर से मूर्ख बन गया’, ऋतिक रोशन ने शेयर किया क्रिप्टिक पोस्ट, लोगों ने किए नेगेटिव कमेंट

Hrithik Roshan Post: बॉलीवुड में अपनी शानदार एक्टिंग और फिटनेस के लिए दुनियाभर में मशहूर अभिनेता ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) अक्सर अपने सोशल मीडिया पोस्ट्स के जरिए फैंस के साथ अपने विचार शेयर करते रहते हैं। लेकिन इस बार अभिनेता ने एक ऐसा क्रिप्टिक यानी रहस्यमयी पोस्ट शेयर किया है, जिसने इंटरनेट पर खलबली मचा दी है। इस पोस्ट में उन्होंने जिंदगी की समझदारी, अज्ञानता और इंसान के तजुर्बे को लेकर कुछ ऐसी बातें लिखी हैं, जिसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दी हैं और कई लोगों ने इसे नेगेटिव अंदाज में लेते हुए अभिनेता पर निशाना भी साधा है।