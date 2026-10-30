Jhaadh Phoonk Review: डर, रहस्य और अंधविश्वास के बीच लगा सस्पेंस का तड़का, ‘झाड़ फूंक’ में सुम्बुल तौकीर ने छोड़ी छाप

कहानी आस्था (सुम्बुल तौकीर खान) और राजवीर (हर्ष राजपूत) से शुरू होती है, जो उत्तराखंड की पहाड़ियों से होते हुए दिल्ली की ओर जा रहे हैं। गर्भवती आस्था चाहती है कि राजवीर जल्द शादी करके उनके रिश्ते को एक पहचान दे। सफर के दौरान दोनों के बीच छोटी-मोटी नोकझोंक होती रहती है, लेकिन जल्द ही परिस्थितियां बदलने लगती हैं। रास्ता भटकने के बाद एक भयानक हादसा होता है और राजवीर अचानक लापता हो जाता है।