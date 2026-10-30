करवा चौथ पर सलमान खान-ऐश्वर्या राय की तस्वीरें शेयर कर बुरा फंसा भंसाली प्रोडक्शंस, हो रही भारी ट्रोलिंग

Salman Khan- Aishwarya Rai Photo: सलमान खान और ऐश्वर्या राय की जोड़ी पर्दे पर हिट रही है लेकिन उनका रियल लाइफ पास्ट उतना ही विवादित और दर्द भरा भी रहा है। एक बार फिर दोनों की जोड़ी इंटरनेट पर छाई हुई है। फिल्ममेकर संजय लीला भंसाली के प्रोडक्शन हाउस 'भंसाली प्रोडक्शंस' ने करवा चौथ के मौके पर एक पोस्ट शेयर किया था, जो अब रेडिट पर वायरल हो रहा है। जिसमें उन्होंने ब्लॉकबस्टर फिल्म 'हम दिल दे चुके सनम' की तस्वीरें शेयर की थीं, जिनमें अभिनेता सलमान खान और ऐश्वर्या राय नजर आ रहे थे। इस पोस्ट के सामने आते ही अभिनेत्री के फैंस का गुस्सा फूट पड़ा है और मेकर्स की जमकर आलोचना हो रही है।