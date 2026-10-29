‘क्यों हिम्मत चाहिए एक अच्छे घर में रहने के लिए’, सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैट में रहने को लेकर बोलीं अदा शर्मा

Ada Sharma On Sushant Singh Rajput: बॉलीवुड एक्ट्रेस अदा शर्मा इन दिनों सुशांत सिंह राजपूत के उस फ्लैट में रहने को लेकर चर्चा में हैं, जहां दिवंगत अभिनेता कुछ समय तक किराए पर रहे थे। अदा शर्मा ने हाल ही में IANS से बातचीत के दौरान इस घर में रहने के अपने अनुभव और यहां रहने को लेकर लोगों की प्रतिक्रिया पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि उन्हें इस घर में रहने के लिए किसी तरह की हिम्मत जुटाने की जरूरत महसूस नहीं होती।