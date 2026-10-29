‘क्यों हिम्मत चाहिए एक अच्छे घर में रहने के लिए’, सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैट में रहने को लेकर बोलीं अदा शर्मा

अदा शर्मा-सुशांत सिंह राजपूत (फोटो सोर्स- IMDb)
Ada Sharma On Sushant Singh Rajput: बॉलीवुड एक्ट्रेस अदा शर्मा इन दिनों सुशांत सिंह राजपूत के उस फ्लैट में रहने को लेकर चर्चा में हैं, जहां दिवंगत अभिनेता कुछ समय तक किराए पर रहे थे। अदा शर्मा ने हाल ही में IANS से बातचीत के दौरान इस घर में रहने के अपने अनुभव और यहां रहने को लेकर लोगों की प्रतिक्रिया पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि उन्हें इस घर में रहने के लिए किसी तरह की हिम्मत जुटाने की जरूरत महसूस नहीं होती।
अदा ने बताया कि फिलहाल यह घर लालवानी सर का है और वह यहां किराए पर रह रही हैं। उन्होंने कहा कि उनकी जानकारी के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत भी इस घर में किराए पर रहे थे। अदा ने सुशांत का जिक्र करते हुए कहा कि वह खुद भी एक अच्छी इंसान हैं और सुशांत भी बहुत अच्छे इंसान थे। इसलिए उनके मन में इस घर में रहने को लेकर किसी तरह का डर या हिचकिचाहट नहीं है।
अदा शर्मा ने कहा कि उन्हें समझ नहीं आता कि किसी अच्छे घर में रहने के लिए हिम्मत की जरूरत क्यों होनी चाहिए। उन्होंने घर में रहने के अनुभव को लोगों की व्यक्तिगत पसंद से जोड़ते हुए कहा कि हर व्यक्ति अलग-अलग चीजों में सहज महसूस करता है।
उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि हो सकता है किसी व्यक्ति को बहुत मुलायम गद्दे पर सोना पसंद हो, जबकि उन्हें थोड़ा कड़क गद्दा पसंद है, जिससे सुबह उठने के बाद शरीर और पीठ बेहतर महसूस हो। अदा के मुताबिक, कई बार लोग वही जीवनशैली अपनाते हैं जो दूसरे लोग अपनाते हैं, लेकिन हर व्यक्ति को अपने लिए यह देखना चाहिए कि उसे किस तरह रहना पसंद है।
अदा ने बताया कि उन्हें और उनकी मां को इस तरह रहना पसंद है। उनके घर में एक गार्डन भी है, जहां वे अपनी सब्जियां उगाती हैं और उन्हें खाने का आनंद लेती हैं। उन्होंने घर की टेरेस का भी जिक्र किया, जहां सीधी धूप आती है और वह वहां कई चीजें कर सकती हैं।
एक्ट्रेस ने अपने घर के माहौल को बेहद खास बताते हुए कहा कि घर की एक तरफ सूर्योदय और दूसरी तरफ सूर्यास्त और चांद का उगना देखने को मिलता है। अदा ने इसे अपने लिए किसी जादुई अनुभव जैसा बताया और कहा कि वह खुद को इस घर में रहकर काफी भाग्यशाली महसूस करती हैं।
अदा शर्मा ने बातचीत में यह भी बताया कि वह शूटिंग की वजह से करीब दो महीने तक घर से दूर थीं। उन्होंने कहा कि हाल ही में जब वह रात में अपने घर लौटीं और अपने बिस्तर पर सोईं, तो उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपने घर को काफी मिस किया था।
अदा के मुताबिक, उनके लिए घर का मतलब सिर्फ एक रहने की जगह नहीं है। वह चाहती हैं कि घर ऐसा हो, जहां से दूर रहने पर इंसान उसे याद करे और वापस लौटने की इच्छा महसूस करे।
सुशांत सिंह राजपूत के पुराने घर में रहने को लेकर अदा शर्मा का यह बयान ऐसे समय में सामने आया है, जब इस फ्लैट को लेकर पहले भी लोगों के बीच काफी चर्चा रही है। हालांकि, अदा ने अपने अनुभव को डर या रहस्य से जोड़ने के बजाय अपनी निजी पसंद और घर के प्रति लगाव के तौर पर सामने रखा है।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग