29 अक्टूबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बॉलीवुड

‘क्यों हिम्मत चाहिए एक अच्छे घर में रहने के लिए’, सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैट में रहने को लेकर बोलीं अदा शर्मा

Ada Sharma On Sushant Singh Rajput: बॉलीवुड अभिनेत्री अदा शर्मा ने हाल ही में दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैट में रहने को लेकर बात की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए जानते हैं।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Updated: 29 Oct 2026, 6:32 PM IST

Ada Sharma On Sushant Singh Rajput

अदा शर्मा-सुशांत सिंह राजपूत (फोटो सोर्स- IMDb)

Ada Sharma On Sushant Singh Rajput: बॉलीवुड एक्ट्रेस अदा शर्मा इन दिनों सुशांत सिंह राजपूत के उस फ्लैट में रहने को लेकर चर्चा में हैं, जहां दिवंगत अभिनेता कुछ समय तक किराए पर रहे थे। अदा शर्मा ने हाल ही में IANS से बातचीत के दौरान इस घर में रहने के अपने अनुभव और यहां रहने को लेकर लोगों की प्रतिक्रिया पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि उन्हें इस घर में रहने के लिए किसी तरह की हिम्मत जुटाने की जरूरत महसूस नहीं होती।

अदा ने बताया कि फिलहाल यह घर लालवानी सर का है और वह यहां किराए पर रह रही हैं। उन्होंने कहा कि उनकी जानकारी के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत भी इस घर में किराए पर रहे थे। अदा ने सुशांत का जिक्र करते हुए कहा कि वह खुद भी एक अच्छी इंसान हैं और सुशांत भी बहुत अच्छे इंसान थे। इसलिए उनके मन में इस घर में रहने को लेकर किसी तरह का डर या हिचकिचाहट नहीं है।

‘अच्छे घर में रहने के लिए हिम्मत क्यों चाहिए?’

अदा शर्मा ने कहा कि उन्हें समझ नहीं आता कि किसी अच्छे घर में रहने के लिए हिम्मत की जरूरत क्यों होनी चाहिए। उन्होंने घर में रहने के अनुभव को लोगों की व्यक्तिगत पसंद से जोड़ते हुए कहा कि हर व्यक्ति अलग-अलग चीजों में सहज महसूस करता है।

Tanu Weds Manu 3: आर माधवन और कंगना रनौत के बिना नहीं बनेगी फिल्म, आनंद एल राय ने किया साफ

ये भी पढ़ें
Tanu Weds Manu 3

उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि हो सकता है किसी व्यक्ति को बहुत मुलायम गद्दे पर सोना पसंद हो, जबकि उन्हें थोड़ा कड़क गद्दा पसंद है, जिससे सुबह उठने के बाद शरीर और पीठ बेहतर महसूस हो। अदा के मुताबिक, कई बार लोग वही जीवनशैली अपनाते हैं जो दूसरे लोग अपनाते हैं, लेकिन हर व्यक्ति को अपने लिए यह देखना चाहिए कि उसे किस तरह रहना पसंद है।

मां के साथ घर में रहना पसंद करती हैं अदा

अदा ने बताया कि उन्हें और उनकी मां को इस तरह रहना पसंद है। उनके घर में एक गार्डन भी है, जहां वे अपनी सब्जियां उगाती हैं और उन्हें खाने का आनंद लेती हैं। उन्होंने घर की टेरेस का भी जिक्र किया, जहां सीधी धूप आती है और वह वहां कई चीजें कर सकती हैं।

एक्ट्रेस ने अपने घर के माहौल को बेहद खास बताते हुए कहा कि घर की एक तरफ सूर्योदय और दूसरी तरफ सूर्यास्त और चांद का उगना देखने को मिलता है। अदा ने इसे अपने लिए किसी जादुई अनुभव जैसा बताया और कहा कि वह खुद को इस घर में रहकर काफी भाग्यशाली महसूस करती हैं।

दो महीने बाद लौटीं तो घर को किया मिस

अदा शर्मा ने बातचीत में यह भी बताया कि वह शूटिंग की वजह से करीब दो महीने तक घर से दूर थीं। उन्होंने कहा कि हाल ही में जब वह रात में अपने घर लौटीं और अपने बिस्तर पर सोईं, तो उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपने घर को काफी मिस किया था।

अदा के मुताबिक, उनके लिए घर का मतलब सिर्फ एक रहने की जगह नहीं है। वह चाहती हैं कि घर ऐसा हो, जहां से दूर रहने पर इंसान उसे याद करे और वापस लौटने की इच्छा महसूस करे।

सुशांत सिंह राजपूत के पुराने घर में रहने को लेकर अदा शर्मा का यह बयान ऐसे समय में सामने आया है, जब इस फ्लैट को लेकर पहले भी लोगों के बीच काफी चर्चा रही है। हालांकि, अदा ने अपने अनुभव को डर या रहस्य से जोड़ने के बजाय अपनी निजी पसंद और घर के प्रति लगाव के तौर पर सामने रखा है।

‘फेल होने का डर भारत को पीछे खींच रहा है’, ‘रामायण’ के इंद्र देव के रोल में दिखने वाले कुणाल कपूर ने कही बड़ी बात

ये भी पढ़ें
Kunal Kapoor

खबर शेयर करें:

Updated on:

29 Oct 2026, 6:32 PM IST

Published on:

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘क्यों हिम्मत चाहिए एक अच्छे घर में रहने के लिए’, सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैट में रहने को लेकर बोलीं अदा शर्मा

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

दलेर मेहंदी विवाद पर गुरदास मान का आया रिएक्शन

Gurdaas Maan On Daler Mehndi Controversy
बॉलीवुड

Tanu Weds Manu 3: आर माधवन और कंगना रनौत के बिना नहीं बनेगी फिल्म, आनंद एल राय ने किया साफ

Tanu Weds Manu 3
बॉलीवुड

‘फेल होने का डर भारत को पीछे खींच रहा है’, ‘रामायण’ के इंद्र देव के रोल में दिखने वाले कुणाल कपूर ने कही बड़ी बात

Kunal Kapoor
बॉलीवुड

अभिनेत्री किम शर्मा ने खोले अपनी जिंदगी के कई राज

Kim Sharma On Becoming A Producer
बॉलीवुड

पाकिस्तान में भी बजा ‘रामायण’ का डंका, कराची के मंदिर में लगा रणबीर कपूर की फिल्म का पोस्टर

Ramayana Movie Poster in Pakistan
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.