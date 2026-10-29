पाकिस्तान में भी बजा ‘रामायण’ का डंका, कराची के मंदिर में लगा रणबीर कपूर की फिल्म का पोस्टर

'रामायण: पार्ट 1' के इंटरनेशनल टाइटल 'रामायण: राइज ऑफ ए लीजेंड' का वर्ल्ड प्रीमियर 27 अक्टूबर 2026 को अमेरिका के लॉस एंजिल्स के एकेडमी म्यूजियम ऑफ मोशन पिक्चर्स स्थित डेविड गेफेन थिएटर में हुआ स्क्रीनिंग से मिले शुरुआती रिव्यू काफी अच्छे और सकारात्मक रहे हैं। फिल्म देखने वाले लोग रणबीर और यश के अभिनय की तारीफ कर रहे हैं। 'रामायण' से काफी उम्मीदें हैं, और माना जा रहा है कि यह बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा देगी। इस इवेंट में फिल्म की स्टारकास्ट - रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश के साथ-साथ निर्देशक नितेश तिवारी, निर्माता नमित मल्होत्रा, प्रेस के सदस्य और हॉलीवुड की कई हस्तियां शामिल हुईं।