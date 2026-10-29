पाकिस्तान में भी बजा ‘रामायण’ का डंका, कराची के मंदिर में लगा रणबीर कपूर की फिल्म का पोस्टर

रणबीर कपूर की 'रामायण' का पाकिस्तान के कराची के मंदिर में लगा पोस्टर। (फोटो सोर्स: X- @AlwaysBollywood)
Ramayana Movie Poster in Pakistan: रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी स्टारर और नितेश तिवारी की द्वारा निर्देशित फिल्म 'रामायण' इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है। भारत और भारत के बाहर दर्शक इस फिल्म को देखने के लिए काफी एक्ससाइटेड हैं। मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि नमित मल्होत्रा के प्रोडक्शन में बनी यह फिल्म पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी काफी चर्चा बटोर रही है। पाकिस्तान के कराची के एक यूट्यूबर ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वहां के हिंदू 'रामायण' के लिए उत्साहित नजर आ रहे हैं।
वीडियो में कुछ लोग रणबीर, साई और नितेश को 'रामायण' के लिए शुभकामनाएं देते हुए दिख रहे हैं। उन्होंने कराची के एक मंदिर में 'रामायण' का पोस्टर भी लगाया है, और उम्मीद जताई है कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करेगी और ऑस्कर भी जीतेगी।
बता दें कि दोनों देशों के बीच राजनीतिक और सीमा पर तनाव के कारण, पाकिस्तान में भारतीय फिल्मों की रिलीज पर बैन लगा हुआ है। इसलिए, यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या 'रामायण' पड़ोसी देश में रिलीज हो पाती है या नहीं। हालांकि, इस साल की शुरुआत में ऐसी खबरें आई थीं कि रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' का पायरेटेड वर्जन पाकिस्तान में काफी लोकप्रिय हो गया था और फिल्म के 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड हुए थे।
लगभग 4000 करोड़ के बजट में बनी 'रामायण' दो भागों में रिलीज होगी। इसका पहला भाग 5 नवंबर, 2026 को रिलीज होने वाला है। वहीं, दूसरा भाग अगले साल दिवाली पर रिलीज होगा। हालांकि, खबरों की मानें तो, इसे 2028 तक के लिए टाल दिया गया है।
'रामायण: पार्ट 1' के इंटरनेशनल टाइटल 'रामायण: राइज ऑफ ए लीजेंड' का वर्ल्ड प्रीमियर 27 अक्टूबर 2026 को अमेरिका के लॉस एंजिल्स के एकेडमी म्यूजियम ऑफ मोशन पिक्चर्स स्थित डेविड गेफेन थिएटर में हुआ स्क्रीनिंग से मिले शुरुआती रिव्यू काफी अच्छे और सकारात्मक रहे हैं। फिल्म देखने वाले लोग रणबीर और यश के अभिनय की तारीफ कर रहे हैं। 'रामायण' से काफी उम्मीदें हैं, और माना जा रहा है कि यह बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा देगी। इस इवेंट में फिल्म की स्टारकास्ट - रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश के साथ-साथ निर्देशक नितेश तिवारी, निर्माता नमित मल्होत्रा, प्रेस के सदस्य और हॉलीवुड की कई हस्तियां शामिल हुईं।
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