‘इतना नीचे गिर गईं एक हेंपर जीतने के लिए’, तारा सुतारिया के विवाद पर तंज कसना जान्हवी कपूर को पड़ा भारी, लोगों ने लगाई क्लास

‘कॉफी विद करण’ के रैपिड-फायर राउंड के दौरान करण जौहर ने जान्हवी कपूर से पूछा कि वह वीर पहाड़िया को क्या डेटिंग सलाह देना चाहेंगी। वीर, जान्हवी के पार्टनर शिखर पहाड़िया के भाई हैं। इस पर जान्हवी ने जवाब दिया, 'उसे कभी कॉन्सर्ट में मत ले जाना।' शो में उस समय जान्हवी के साथ उनके को-स्टार वरुण धवन भी मौजूद थे। अभिनेता अर्जुन कपूर भी इस बातचीत के दौरान नजर आए। जान्हवी के जवाब के बाद किसी ने विस्तार से कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी एक लाइन सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई।