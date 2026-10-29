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‘इतना नीचे गिर गईं एक हेंपर जीतने के लिए’, तारा सुतारिया के विवाद पर तंज कसना जान्हवी कपूर को पड़ा भारी, लोगों ने लगाई क्लास

Janhvi Kapoor On Veer Paharia Controversy: जान्हवी कपूर ने हाल ही में कॉफी विद करण के एपिसोड में वीर पहाड़िया को डेटिंग एडवाइस देते हुए कहा कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को कॉन्सर्ट में लेकर बिल्कुल भी ना जाएं। इसके बाद अब लोगों ने उन पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।
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मुंबई

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Himanshu Soni

Updated: 29 Oct 2026, 12:59 PM IST

Janhvi Kapoor On Veer Pahariya

तारा सुतारिया-वीर पहाड़िया (फोटो सोर्स- IMDb)

Janhvi Kapoor On Veer Pahariya: बॉलीवुड एक्ट्रेस जान्हवी कपूर अपने एक बयान को लेकर सोशल मीडिया पर आलोचना का सामना कर रही हैं। करण जौहर के चैट शो ‘कॉफी विद करण’ में उन्होंने वीर पहाड़िया को डेटिंग से जुड़ी सलाह देते हुए कहा, 'उसे कभी कॉन्सर्ट में मत ले जाना।' जान्हवी की इस टिप्पणी को सोशल मीडिया यूजर्स तारा सुतारिया से जोड़कर देख रहे हैं। कई लोगों ने सवाल उठाया कि किसी दूसरी महिला को मजाक का हिस्सा बनाना कहां तक सही है।

जान्हवी के बयान पर क्यों हो रही आलोचना?

‘कॉफी विद करण’ के रैपिड-फायर राउंड के दौरान करण जौहर ने जान्हवी कपूर से पूछा कि वह वीर पहाड़िया को क्या डेटिंग सलाह देना चाहेंगी। वीर, जान्हवी के पार्टनर शिखर पहाड़िया के भाई हैं। इस पर जान्हवी ने जवाब दिया, 'उसे कभी कॉन्सर्ट में मत ले जाना।' शो में उस समय जान्हवी के साथ उनके को-स्टार वरुण धवन भी मौजूद थे। अभिनेता अर्जुन कपूर भी इस बातचीत के दौरान नजर आए। जान्हवी के जवाब के बाद किसी ने विस्तार से कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी एक लाइन सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई।

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कई यूजर्स ने इस टिप्पणी को तारा सुतारिया पर तंज माना। कुछ लोगों का कहना था कि किसी महिला को नीचा दिखाकर मजाक करना सही नहीं है। वहीं, कुछ दर्शकों ने इसे शो के रैपिड-फायर राउंड का एक सामान्य मजाक बताया। हालांकि, आलोचना करने वालों का जोर इस बात पर रहा कि इस टिप्पणी से पुराना विवाद दोबारा चर्चा में आ गया।

तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया का क्या है मामला?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया ने 2025 की शुरुआत में एक-दूसरे को डेट करना शुरू किया था। दोनों को कई मौकों पर साथ देखा गया और उनके इटली में छुट्टियां बिताने की भी खबरें आईं। जुलाई 2025 में दोनों ने सोशल मीडिया पर अपने रिश्ते को सार्वजनिक किया था। बाद में उनके अलग होने की खबरें सामने आईं, हालांकि दोनों ने ब्रेकअप की सटीक वजह सार्वजनिक रूप से नहीं बताई।

दिसंबर 2025 में तारा सुतारिया, एपी ढिल्लों के मुंबई कॉन्सर्ट में उनके साथ स्टेज पर नजर आई थीं। इस दौरान एपी ढिल्लों ने तारा को गले लगाया और उनके गाल पर किस किया। इसका वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर वीर पहाड़िया की प्रतिक्रिया और उनके रिश्ते को लेकर कई तरह के कयास लगाए गए।

बाद में वीर ने स्पष्ट किया था कि उनके असहज दिखने के दावे के साथ साझा किया जा रहा वीडियो कॉन्सर्ट के किसी दूसरे हिस्से का था। तारा ने भी अपने बारे में फैल रही कुछ बातों को गलत नैरेटिव और पेड पीआर कैंपेन बताया था। हालांकि, कॉन्सर्ट के वीडियो से उनके निजी रिश्ते की स्थिति या ब्रेकअप की वजह साबित नहीं हुई थी।

जान्हवी कपूर की आने वाली फिल्में

काम की बात करें तो जान्हवी कपूर की फिल्म ‘पेड्डी’ को उनके किरदार के चित्रण को लेकर आलोचना का सामना करना पड़ा था। रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने दुनियाभर में 341 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया।

जान्हवी अब टाइगर श्रॉफ और लक्ष्य के साथ फिल्म ‘लग जा गले’ में नजर आने की उम्मीद है। राज मेहता के निर्देशन और धर्मा प्रोडक्शंस के समर्थन वाली यह एक्शन फिल्म 2027 की गर्मियों में रिलीज हो सकती है। इसके अलावा वह अल्लू अर्जुन और दीपिका पादुकोण की फिल्म ‘राका’ से भी जुड़ी बताई जा रही हैं।

फिलहाल, वीर पहाड़िया को दी गई जान्हवी की डेटिंग सलाह पर सोशल मीडिया पर बहस जारी है। जहां कुछ लोग इसे मजाक मान रहे हैं, वहीं दूसरे यूजर्स का कहना है कि किसी महिला को निशाना बनाए बिना भी मनोरंजक जवाब दिया जा सकता था।

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Updated on:

29 Oct 2026, 12:59 PM IST

Published on:

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘इतना नीचे गिर गईं एक हेंपर जीतने के लिए’, तारा सुतारिया के विवाद पर तंज कसना जान्हवी कपूर को पड़ा भारी, लोगों ने लगाई क्लास

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