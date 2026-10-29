वीर पहाड़िया पर तंज से लेकर मां श्रीदेवी को याद करने तक, जान्हवी कपूर ने ‘कॉफी’ पीते-पीते किए कई खुलासे

Janhvi Kapoor On Koffee With Karan: करण जौहर का चर्चित चैट शो 'कॉफी विद करण 9' एक बार फिर बॉलीवुड सितारों की निजी जिंदगी से जुड़े खुलासों को लेकर चर्चा में है। शो के नए एपिसोड में जान्हवी कपूर और वरुण धवन एक साथ नजर आए। बातचीत के दौरान जान्हवी ने अपने रिश्ते, शादी की योजना, शिखर पहाड़िया के साथ अपने संबंध और अपनी मां श्रीदेवी के निधन के बाद मिले सपोर्ट से लेकर फिल्म ‘पेड्डी’ से जुड़े विवाद पर भी खुलकर बात की। वहीं रैपिड फायर राउंड में उन्होंने वीर पहाड़िया को ऐसी डेटिंग सलाह दी, जिसने सभी का ध्यान खींच लिया।