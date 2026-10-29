Tanu Weds Manu 3: आर माधवन और कंगना रनौत के बिना नहीं बनेगी फिल्म, आनंद एल राय ने किया साफ

Tanu Weds Manu 3: कंगना रनौत और आर माधवन की चर्चित फिल्म फ्रेंचाइजी ‘तनु वेड्स मनु’ के तीसरे पार्ट का इंतजार कर रहे दर्शकों के लिए अहम खबर है। फिल्ममेकर आनंद एल राय ने उन खबरों को खारिज कर दिया है, जिनमें दावा किया जा रहा था कि 'तनु वेड्स मनु 3' में नई स्टारकास्ट नजर आएगी। उन्होंने साफ किया है कि इस फ्रेंचाइजी की अगली फिल्म मूल कलाकारों के बिना आगे नहीं बढ़ेगी।