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Tanu Weds Manu 3: आर माधवन और कंगना रनौत के बिना नहीं बनेगी फिल्म, आनंद एल राय ने किया साफ

Tanu Weds Manu 3: कंगना रनौत और आर माधवन की फिल्म‘तनु वेड्स मनु’ के तीसरे पार्ट का इंतजार कर रहे दर्शकों के लिए अहम खबर है। आनंद एल राय ने अब फिल्म को लेकर बयान दिया है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।
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मुंबई

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Himanshu Soni

Updated: 29 Oct 2026, 3:57 PM IST

Tanu Weds Manu 3

तनु वेड्स मनु 3 (फोटो सोर्स- IMDb)

Tanu Weds Manu 3: कंगना रनौत और आर माधवन की चर्चित फिल्म फ्रेंचाइजी ‘तनु वेड्स मनु’ के तीसरे पार्ट का इंतजार कर रहे दर्शकों के लिए अहम खबर है। फिल्ममेकर आनंद एल राय ने उन खबरों को खारिज कर दिया है, जिनमें दावा किया जा रहा था कि 'तनु वेड्स मनु 3' में नई स्टारकास्ट नजर आएगी। उन्होंने साफ किया है कि इस फ्रेंचाइजी की अगली फिल्म मूल कलाकारों के बिना आगे नहीं बढ़ेगी।

आर माधवन और कंगना के साथ ही बनेगी फिल्म

आनंद एल राय ने PTI से बातचीत में कहा कि ‘तनु वेड्स मनु’ की कहानी आर माधवन के बिना संभव नहीं है। उन्होंने कहा, 'तनु वेड्स मनु' माधवन के बिना संभव नहीं है। इसलिए जब भी आप तनु वेड्स मनु का कोई भी भाग देखेंगे, चाहे वो तीसरा, चौथा या पांचवां हो, उसमें माधवन और कंगना होंगे।”

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निर्देशक के इस बयान से उन अटकलों पर विराम लगता दिखाई दे रहा है, जिनमें फिल्म के तीसरे भाग को नई कास्ट और अलग कहानी के साथ बनाने की चर्चा थी। हालांकि, फिल्म की शूटिंग, रिलीज डेट और बाकी कलाकारों को लेकर अभी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

2011 में आई थी पहली फिल्म

‘तनु वेड्स मनु’ साल 2011 में रिलीज हुई थी। फिल्म में आर माधवन ने मनु और कंगना रनौत ने तनु का किरदार निभाया था। जिमी शेरगिल, स्वरा भास्कर, दीपक डोबरियाल और एजाज खान भी अहम भूमिकाओं में नजर आए थे।

फिल्म की कहानी एक एनआरआई युवक के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसे उसके माता-पिता शादी के लिए एक लड़की से मिलवाते हैं। लेकिन लड़की का दिल किसी दूसरे व्यक्ति के लिए धड़कता है। रोमांस और कॉमेडी से भरपूर इस कहानी को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। करीब 17 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने लगभग 56 करोड़ रुपये की कमाई की थी।

इसके बाद 2015 में ‘तनु वेड्स मनु रिटर्न्स’ रिलीज हुई। इस फिल्म में कंगना रनौत दोहरी भूमिका में नजर आई थीं। सीक्वल ने दुनियाभर में 250 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की और हिंदी सिनेमा की सफल महिला-केंद्रित फिल्मों में अपनी जगह बनाई।

ट्रेंड के पीछे भागने पर क्या बोले आनंद एल राय?

आनंद एल राय ने फिल्म इंडस्ट्री में चल रहे ट्रेंड्स पर भी अपनी राय रखी। उनका मानना है कि फिल्ममेकर को यह समझना चाहिए कि उसकी ताकत किस तरह की कहानियों और फिल्मों में है। सिर्फ लोकप्रिय ट्रेंड को देखकर फिल्में बनाना सही तरीका नहीं है।

उन्होंने कहा कि खुद को बार-बार दोहराना अच्छा नहीं है, लेकिन फिल्ममेकर को अपनी दुनिया और उन क्षेत्रों की पहचान होनी चाहिए, जहां वह बेहतर काम कर सकता है। इसी जगह से नई कहानियां और रचनात्मक संभावनाएं निकल सकती हैं।

‘नखरेवाली’ भी चर्चा में

आनंद एल राय इन दिनों अपनी नई प्रोडक्शन फिल्म ‘नखरेवाली’ को लेकर भी चर्चा में हैं। राहुल शंकल्या के निर्देशन में बनी इस फिल्म में नए कलाकार अंश दुग्गल और प्रगति श्रीवास्तव नजर आएंगे। फिल्म 30 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।

फिलहाल ‘तनु वेड्स मनु 3’ को लेकर दर्शकों को आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा। आनंद एल राय के बयान से इतना जरूर स्पष्ट हुआ है कि अगर इस फ्रेंचाइजी का अगला भाग बनता है, तो कंगना रनौत और आर माधवन की वापसी उसकी अहम शर्त होगी।

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Updated on:

29 Oct 2026, 3:57 PM IST

Published on:

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