नसीरुद्दीन शाह के ‘मैं हूं दिमागी नक्सल’ वाले बयान पर शुरू हुआ विवाद, बॉलीवुड से लेकर राजनीतिक गलियारों में भी छिड़ी बहस

Naseeruddin Shah Dimagi Naxal: दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा में है, जिसमें वह सरकार और देश में चल रहे राजनीतिक-सामाजिक मुद्दों पर अपनी राय रखते नजर आ रहे हैं। इसी वीडियो में उन्होंने खुद को ‘दिमागी नक्सल’ कहे जाने से जुड़ी टिप्पणी भी की है। वीडियो सामने आने के बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू समेत कई लोगों ने नसीरुद्दीन शाह की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी है। अब अभिनेता पुनीत इस्सर ने भी शाह के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उन्हें चुनाव लड़ने की चुनौती दी है।