‘रामायण’ के वर्ल्ड प्रीमियर के बाद कैलिफोर्निया में कंटेंट क्रिएटर से मिले रणबीर कपूर, बोले- ‘बस मेहनत करते रहो’

रणबीर ने बताया कि उन्हें यह मौका ठीक उसी समय मिला जब वे पिता बने थे, जिससे यह रोल उनके लिए और भी खास हो गया। उन्होंने आगे कहा, "मैं बहुत आभारी हूं कि मुझे जीवन के इस पड़ाव पर यह मौका मिला, जिससे मुझे एक बेहतर इंसान बनने का अवसर भी मिला। इसी दौरान मैं पिता बना और मुझे लगता है कि यह फिल्म ईश्वर का एक उपहार है। इससे मुझे एक बेहतर इंसान बनने, रामायण को गहराई से समझने और इतने बेहतरीन लोगों के साथ काम करने का मौका मिला है। भगवान राम जैसा बनना शायद मुमकिन न हो, लेकिन उनसे कुछ सीखना हम सभी के लिए बहुत बड़ी बात है।"