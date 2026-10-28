इंडिगो फ्लाइट की सर्विस पर भड़के फिल्ममेकर सुधीर मिश्रा! लगाया लापरवाही का आरोप, बोले- दिल्ली में छूट गई दवाइयां

Sudhir Mishra Post against Indigo Flight: बॉलीवुड में अपनी बेबाक और गंभीर फिल्मों के लिए पहचाने जाने वाले फेमस फिल्ममेकर सुधीर मिश्रा (Sudhir Mishra) इन दिनों एक अलग ही वजह से सुर्खियों में आ गए हैं। फिल्ममेकर ने निजी एयरलाइन इंडिगो की बड़ी लापरवाही पर अपनी गहरी नाराजगी जताई है। धर्मशाला यात्रा के दौरान एयरलाइन ने उनका सामान दिल्ली में ही छोड़ दिया, जिससे उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सुधीर मिश्रा ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए एयरलाइन की व्यवस्था की जमकर आलोचना की है।