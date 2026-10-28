महाभारत में ‘कृष्ण’ बने नीतीश भारद्वाज ने साई पल्लवी के सीता के किरदार पर किया पोस्ट, जताई एक बड़ी उम्मीद

Nitish Bharadwaj On Sai Pallavi Sita Role: बी.आर. चोपड़ा की 'महाभारत' (Mahabharat) में श्रीकृष्ण का किरदार निभाकर घर-घर में अपनी खास पहचान बनाने वाले फेमस अभिनेता नीतीश भारद्वाज (Nitish Bharadwaj) इन दिनों सुर्खियों में हैं। उन्होंने रणबीर कपूर की आने वाली फिल्म 'रामायण: पार्ट 1' (Ramayana: Part 1) की रिलीज से ठीक पहले अपनी पुरानी पोस्ट को फिर से री-पोस्ट किया है। उन्होंने इस एपिक फिल्म को लेकर अपनी खास उम्मीदें जाहिर की हैं। साथ ही उन्होंने अभिनेत्री साई पल्लवी के माता सीता के किरदार को लेकर बड़ा बयान दिया है।