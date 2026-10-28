‘रामायण’ में AI के इस्तेमाल को लेकर डायरेक्टर नितेश तिवारी ने किया खुलासा, बताया कहां हुआ है इसका इस्तेमाल

Nitesh Tiwari Clarifies Ramayana Used AI: निर्देशक नितेश तिवारी (Nitesh Tiwari) की दो भागों में बनी मच अवेटेड फिल्म 'रामायण: राइज ऑफ ए लेजेंड' (Ramayana: Rise of a Legend) इस दीवाली रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश जैसे दिग्गज सितारों से सजी इस फिल्म को मिला-जुला रिस्पांस मिल रहा है। जहां एक तरफ लोग इसे पसंद कर रहे हैं वहीं, कई इसकी ट्रोलिंग भी कर रहे हैं। फिल्म को लेकर कुछ समय समय से कहा जा रहा था कि मेकर्स कि आधी से ज्यादा फिल्म में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का इस्तेमाल किया गया है। अब खुद निर्देशक नितेश तिवारी ने इसे लेकर बड़ा बयान दिया है कि फिल्म में AI का इस्तेमाल कितना और कहां हुआ है?