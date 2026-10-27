‘लोग तुम्हें गलत नजरों से देखेंगे’, पिता की इस बात से बदल गई गोविंदा की मां की जिंदगी, एक्टिंग छोड़ बनीं थीं साध्वी

एक्टिंग छोड़ने के बाद, निर्मला देवी आहूजा अपनी तीन बेटियों और दो बेटों की परवरिश में व्यस्त हो गईं। 'सेहरा' के फ्लॉप होने के बाद, गोविंदा के माता-पिता को बांद्रा के पॉश इलाके कार्टर रोड स्थित अपना बंगला छोड़ना पड़ा और वे मुंबई के उपनगर विरार में जाकर बस गए। बचपन में अपनी मां को संघर्ष करते देख, गोविंदा के मन में एक सफल स्टार बनने की जिद और गहरी हो गई। 2003 में 'रेंडेवू विद सिमी गरेवाल' शो के दौरान गोविंदा ने बताया था, "जब आप अपनी मां को जीवन के मुश्किल दौर से गुजरते हुए और बहुत संघर्ष करते हुए देखते हैं… वह हर चीज का सामना कर रही थीं। मैंने उन्हें हर मुश्किल से जूझते देखा था और मैं जल्द से जल्द हालात बदलना चाहता था।"