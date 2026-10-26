पत्नी सुनीता के बेवफाई के आरोपों पर गोविंदा ने तोड़ी चुप्पी, बोले- ‘मुझे इस दौर का अंदाजा था’

गोविंदा ने एबीपी के साथ इंटरव्यू में कहा, "लोग क्या कह रहे हैं, मैं उस पर ध्यान नहीं दे रहा क्योंकि यह बस एक दौर है जिससे वे गुजर रहे हैं। पूरे देश में लोग, खासकर महिलाएं, इस तरह की प्रतिक्रिया दे रही हैं। मैं महिलाओं की प्रतिक्रियाओं पर कभी कोई आपत्ति नहीं जताता। मैं चुप रहता हूं और सम्मान बनाए रखता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने कुछ कहा, तो यह दौर गुजर जाने के बाद भी घाव रह जाएंगे। मैं अपने व्यवहार पर कोई सवाल नहीं उठने देना चाहता, जब तक कि कोई मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर न करे।"