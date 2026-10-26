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पत्नी सुनीता के बेवफाई के आरोपों पर गोविंदा ने तोड़ी चुप्पी, बोले- ‘मुझे इस दौर का अंदाजा था’

Govinda Sunita Ahuja Controversy: पत्नी सुनीता आहूजा के बेवफाई के आरोपों पर बात करते हुए, बॉलीवुड एक्टर गोविंदा ने दावा किया कि उनको किसी ऐसे शख्स द्वारा बहकाया जा रहा है, जिसका नाम वह लेना नहीं चाहते। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें सात-आठ साल पहले ही पता चल गया था कि उनके रिश्ते में ऐसा दौर आएगा।
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मुंबई

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Rashi Sharma

Updated: 26 Oct 2026, 1:07 PM IST

Govinda Sunita Ahuja Controversy

सुनीता आहूजा के आरोपों पर गोविंदा ने तोड़ी चुप्पी। (फोटो सोर्स: instagram- @filmygyan)

Govinda Sunita Ahuja Controversy: बॉलीवुड एक्टर गोविंदा ने अपनी पत्नी सुनीता आहूजा के बेवफाई के आरोपों पर अब जाकर चुप्पी तोड़ी है। इन दावों पर प्रतिक्रिया देते हुए, अभिनेता ने कहा कि उनकी पत्नी सुनीता को कोई ऐसा व्यक्ति बहका रहा है, जिसका नाम वह बताना नहीं चाहते। उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्हें सात-आठ साल पहले ही इस बात का अंदाजा हो गया था कि उनके रिश्ते में ऐसा दौर आएगा।

लोग क्या कह रहे हैं, मैं उस पर ध्यान नहीं दे रहा

गोविंदा ने एबीपी के साथ इंटरव्यू में कहा, "लोग क्या कह रहे हैं, मैं उस पर ध्यान नहीं दे रहा क्योंकि यह बस एक दौर है जिससे वे गुजर रहे हैं। पूरे देश में लोग, खासकर महिलाएं, इस तरह की प्रतिक्रिया दे रही हैं। मैं महिलाओं की प्रतिक्रियाओं पर कभी कोई आपत्ति नहीं जताता। मैं चुप रहता हूं और सम्मान बनाए रखता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने कुछ कहा, तो यह दौर गुजर जाने के बाद भी घाव रह जाएंगे। मैं अपने व्यवहार पर कोई सवाल नहीं उठने देना चाहता, जब तक कि कोई मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर न करे।"

अभिनेता ने आगे कहा, "मेरा स्वभाव ऐसा नहीं है कि मैं किसी को सबके सामने लाकर शर्मिंदा करूं। मैंने सात-आठ साल पहले ही कह दिया था कि मुझे कुछ ऐसे हालात का सामना करना पड़ेगा। अब, हम सब उसी चक्र में फंस गए हैं। मेरे नाम के साथ हमेशा से ही बदनामी जुड़ी रही है। लोग सालों से मुझसे कहते आ रहे हैं कि एक दिन मैं उन्हें धोखा दूंगा।"

यह दावा करते हुए कि उनके और सुनीता के बीच "कोई खेल खेला जा रहा है", उन्होंने इसे हर घर की कहानी बताया। उन्होंने कहा, "हर घर में एक ऐसा समय आता है जब आपके करीबी लोग आपके अलावा कुछ और नहीं देख पाते। वे बहकावे में आ जाते हैं और दूसरों की बातों में आ जाते हैं।" लेकिन उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वे सुनीता को लाइमलाइट में रहने देंगे, क्योंकि उनके जीवन और करियर में सुनीता का बहुत बड़ा योगदान रहा है।

'सुनीता मेरे लिए लकी रही हैं'

गोविंदा ने कहा, "मैंने उनकी किस्मत का इतना फायदा उठाया है कि मुझे जो भी नाम और सम्मान मिला है, वह मेरी मां के आशीर्वाद और मेरी पत्नी की वजह से है। मेरी पत्नी की बदौलत ही मुझे कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ा। इसलिए, वह मेरे लिए लकी रही हैं।" अभिनेता ने जोर देकर कहा कि अगर वह उन्हें समझाने की कोशिश भी करें कि उन्हें बहकाया जा रहा है, तो भी वह इस समय शायद ही समझ पाएंगी।

उन्होंने आगे कहा, "मैं उनके दावों को तब तक टालता रहूंगा, जब तक कि उन्हें बहकाने वाले लोग खुद परेशान न हो जाएं। तब उन्हें एहसास होगा कि उन्होंने गोविंदा से पंगा लिया है। कड़वाहट से कभी मिठास नहीं आ सकती। जब यह दौर गुजर जाएगा, तो लोग कहेंगे कि मैंने सम्मान के साथ बर्ताव किया। मैं उनके जाल में नहीं फंसने वाला।"

मैंने एक पैर वाले व्यक्ति के रोल वाले कई ऑफर्स को ठुकरा दिया

गोविंदा ने इस बात के लिए भी आभार जताया कि इतने सालों में कई संकटों का सामना करने के बावजूद, वह हमेशा सिर उठाकर आगे बढ़े हैं। उन्होंने हाल ही के एक संकट का जिक्र किया, जब उन्होंने कथित तौर पर खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली थी। एक्टर ने कहा, "मैं बहुत आभारी हूं कि जब मैं मुसीबत में फंसा था, तब भी मैंने एक पैर वाले व्यक्ति के रोल वाले कई ऑफर्स को ठुकरा दिया, भले ही उनके लिए 20-22 करोड़ रुपये तक मिल रहे थे।"

कोमल रानी संग लालबागचा राजा पंडाल पहुंचे थे गोविंदा

बता दें कि पिछले महीने एक्टर गोविंदा रूमर्ड गर्लफ्रेंड कोमल रानी स्वर्णकार के साथ भगवान गणेश का आशीर्वाद लेने मुंबई के मशहूर लालबागचा राजा पंडाल पहुंचे थे। जिसके बाद एक्टर का एक्ट्रेस कोमल रानी स्वर्णकार के साथ आना चर्चा का विषय बन गया, क्योंकि सुनीता आहूजा के साथ उनकी शादी को लेकर चल रही खबरों के बीच कोमल का नाम उनसे जोड़ा जाता रहा है।

जब सुनीता आहूजा ने कहा, 'माता रानी कृपा करें और मेरी परेशानियां खत्म हो जाएं'

पिछले महीने, कोलकाता के एक मंदिर में जाते समय, सुनीता ने अपनी कुछ तस्वीरें शेयर कीं और कैप्शन में लिखा कि वह चाहती हैं कि उनकी जिंदगी से सारे राक्षस तुरंत खत्म हो जाएं। उन्होंने अन्य महिलाओं और आज की युवा पीढ़ी (Gen-Z) से भी समर्थन मांगा, ऐसे समय में जब उनका "घर टूट रहा है"। उन्होंने इशारा किया कि उनके पति का कोमल रानी के साथ अफेयर चल रहा है, जो उनकी आने वाली होम प्रोडक्शन फिल्म 'रूपा' में उनके साथ काम कर रही हैं और उम्र में उनसे छोटी हैं।

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Updated on:

26 Oct 2026, 1:07 PM IST

Published on:

Hindi News / Entertainment / Bollywood / पत्नी सुनीता के बेवफाई के आरोपों पर गोविंदा ने तोड़ी चुप्पी, बोले- ‘मुझे इस दौर का अंदाजा था’

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