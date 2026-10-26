शिल्पा राव संग दुर्व्यवहार पर भड़कीं फिल्ममेकर सुलग्ना चटर्जी, बॉम्बे म्यूजिक प्रोजेक्ट विवाद पर बोलीं- अचानक लाइट बंद कर दीं

स्थिति तब बेहद अजीब और अपमानजनक हो गई जब शिल्पा अपने सुपरहिट गाने 'चुट्टामल्ले' का कोरस गा रही थीं। सुलग्ना ने बताया, "अचानक स्टेज की लाइटें बंद कर दी गईं और दूसरे स्टेज पर कुटले खान ने अपनी परफॉर्मेंस शुरू कर दी। शिल्पा अंधेरे में अकेले वहीं खड़ी रह गईं।" इसके बाद जब शिल्पा अपने फैंस को अलविदा कहने के लिए दोबारा मंच पर आईं, तो उन्हें बोलने तक का मौका नहीं दिया गया। उनके फेयरवेल स्पीच के बीच में ही फिर से दूसरे कलाकार का गाना शुरू कर दिया गया, जिससे दर्शकों का दिल टूट गया।