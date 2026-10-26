“टाइगर पाजी के लिए लेकर घूम रहे हैं सिक्योरिटी”, मीका सिंह ने फायरिंग की घटना के बाद दिया रिएक्शन

Mika Singh On High Security: बॉलीवुड के फेमस और एनर्जेटिक गायक मीका सिंह (Mika Singh) अक्सर अपने बेबाक अंदाज और शानदार गानों के चलते सुर्खियों में रहते हैं। ऐसे में मीका सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह भारी भरकम सुरक्षा यानी टाइट सिक्योरिटी के साथ नजर आ रहे हैं। इस दौरान जब मीडियाकर्मियों ने उनसे उत्तराखंड के मंत्री सुबोध उनियाल द्वारा उनके बड़े भाई दिलेर मेहंदी को लेकर दिए गए विवादित बयानों और अपनी सुरक्षा को लेकर सवाल किया, तो मीका ने बेहद शानदार जवाब दिया।