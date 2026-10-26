26 अक्टूबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बॉलीवुड

“टाइगर पाजी के लिए लेकर घूम रहे हैं सिक्योरिटी”, मीका सिंह ने फायरिंग की घटना के बाद दिया रिएक्शन

Mika Singh Video: मुंबई एयरपोर्ट पर भारी सुरक्षा के साथ मीका सिंह नजर आए। ऐसे में मीका ने मंत्री विवाद को पीछे छोड़ने की बात कही और अपनी टाइट सिक्योरिटी को लेकर टाइगर श्रॉफ का नाम लिया।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Updated: 26 Oct 2026, 8:18 AM IST

Mika singh high security reason reveals said it is for tiger shroff after firing

मीका सिंह ने अपनी टाइट सिक्योरिटी को लेकर दिया बयान (Photo Source- Instagram/@mikasingh)

Mika Singh On High Security: बॉलीवुड के फेमस और एनर्जेटिक गायक मीका सिंह (Mika Singh) अक्सर अपने बेबाक अंदाज और शानदार गानों के चलते सुर्खियों में रहते हैं। ऐसे में मीका सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह भारी भरकम सुरक्षा यानी टाइट सिक्योरिटी के साथ नजर आ रहे हैं। इस दौरान जब मीडियाकर्मियों ने उनसे उत्तराखंड के मंत्री सुबोध उनियाल द्वारा उनके बड़े भाई दिलेर मेहंदी को लेकर दिए गए विवादित बयानों और अपनी सुरक्षा को लेकर सवाल किया, तो मीका ने बेहद शानदार जवाब दिया।

मीका सिंह ने अपनी सुरक्षा को लेकर दिया बयान

मीका सिंह का जो वीडियो वायरल हो रहा है। वह एयरपोर्ट का है, जिसमें वह भारी सुरक्षा के साथ नजर आए। जैसे ही पैपपाजी ने मीका सिहं को देखा उनसे सवाल-जवाब करने लगे। पैपराजी ने मीका सिंह से पूछा कि मंत्री जी ने उनके 'बड़े पाजी' (दिलेर मेहंदी) के खिलाफ कुछ कहा है, तो इस पर मीका ने पुराने विवाद को तूल न देते हुए बात को टाल दिया। मीका सिंह ने मुस्कुराते हुए मीडिया से कहा, "नहीं, अभी मंत्री जी को छोड़ो… अब सब ठीक है, सब कुछ ठीक हो गया है अभी।

गौरतलब है कि इससे पहले दिलेर मेहंदी के परफॉर्मेंस और नशे के विवाद को लेकर मीका सिंह ने कड़ा विरोध जताया था। लेकिन, बाद में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हस्तक्षेप और भरोसे के बाद मामला शांत होता नजर आया, और अब मीका ने भी इस विवाद को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ने का संकेत दिया है।

"सिक्योरिटी क्यों?" के सवाल पर टाइगर श्रॉफ की फायरिंग का किया जिक्र

आगे पत्रकारों ने मीका सिंह से उनकी बढ़ी हुई सुरक्षा और गनर के साथ चलने का कारण पूछा, तो उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा अभिनेता टाइगर श्रॉफ के घर के बाहर हुई फायरिंग की घटना का जिक्र किया। मीका ने मजाकिया लहजे में कहा कि वह यह सिक्योरिटी टाइगर पाजी के लिए लेकर घूम रहे हैं।

इसके साथ ही मीका सिंह ने अपने हालिया प्रोजेक्ट्स का जिक्र करते हुए फैंस को खुशखबरी दी। उन्होंने बताया कि उनके दो नए गाने- 'भीगी भीगी रातों में' और 'बंगला' रिलीज हुए हैं, जो बेहद कमाल के हैं और लोगों को इन्हें जरूर एंजॉय करना चाहिए। मीका का यह वीडियो अब इंटरनेट पर उनके फैंस के बीच काफी पसंद किया जा रहा है।

‘बेटी के चरित्र हनन को देख टूटा परिवार’, लव गिल की टीम का फूटा गुस्सा , समाज के दोहरे मापदंडों पर उठाए सवाल

ये भी पढ़ें
Love Gill Team Reaction against Allegations relation with Scoutop weekend ka vaar rohit shetty

खबर शेयर करें:

Updated on:

26 Oct 2026, 8:18 AM IST

Published on:

Hindi News / Entertainment / Bollywood / “टाइगर पाजी के लिए लेकर घूम रहे हैं सिक्योरिटी”, मीका सिंह ने फायरिंग की घटना के बाद दिया रिएक्शन

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

सलमान खान की सुरक्षा में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के बीच शेरा का पुराना बयान चर्चा में

Salman Khan Bodyguard Shera Old Interview
बॉलीवुड

रश्मिका मंदाना की भाषा को लेकर जावेद अख्तर ने किया पोस्ट, लोग बोले- सर आपने गलत लिख दिया है

Javed Akhtar Post For Rashmika Mandanna
बॉलीवुड

‘ऐसा कपड़ा क्यों पहनना जिसे संभालना मुश्किल हो’, कुशा कपिला का साड़ी लुक देख भड़के यूजर्स

Kusha Kapila Diwali Party Look
बॉलीवुड

‘हूं मैं उत्तर प्रदेश की बेटी ही’, ‘मिर्जापुर’ की गोलू गुप्ता उर्फ श्वेता त्रिपाठी ने आखिर क्यों कही ये बात?

Mirzapur Fame Shweta Tripathi On Uttar Pradesh
बॉलीवुड

कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच पंजाबी रैपर सुल्तान से मिले रणवीर सिंह, गले लगाकर किया वेलकम

Ranveer Singh Meets Punjabi Rapper Sultaan
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.