25 अक्टूबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बॉलीवुड

‘हूं मैं उत्तर प्रदेश की बेटी ही’, ‘मिर्जापुर’ की गोलू गुप्ता उर्फ श्वेता त्रिपाठी ने आखिर क्यों कही ये बात?

Mirzapur Fame Shweta Tripathi On Uttar Pradesh: मिर्जापुर फेम श्वेता त्रिपाठी ने हाल ही में अपने उत्तर प्रदेश से खास जुड़ाव को लेकर बात की है। श्वेता ने बताया है कि वो भले ही अलग-अलग शहरों में रही हैं लेकिन वो हैं तो उत्तर प्रदेश की बेटी ही। क्या कुछ कहा है श्वेता ने, चलिए जानते हैं।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Updated: 25 Oct 2026, 3:55 PM IST

Mirzapur Fame Shweta Tripathi On Uttar Pradesh

श्वेता त्रिपाठी (फोटो सोर्स- IMDb)

Mirzapur Fame Shweta Tripathi On Uttar Pradesh: ‘मिर्जापुर’ में गोलू गुप्ता के किरदार से पहचान बनाने वाली अभिनेत्री श्वेता त्रिपाठी का उत्तर प्रदेश और खासकर लखनऊ से खास रिश्ता है। भले ही उनका जन्म दिल्ली में हुआ हो, लेकिन वह खुद को उत्तर प्रदेश की बेटी मानती हैं। हाल ही में लखनऊ पहुंचीं श्वेता ने अपने परिवार, बचपन की यादों और शहर से जुड़े भावनात्मक रिश्ते के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि लखनऊ उनके लिए सिर्फ घूमने की जगह नहीं, बल्कि यादों और अपनापन से जुड़ा शहर है।

‘मैं हूं यूपी की बेटी’

श्वेता त्रिपाठी ने बताया कि उनकी मां लखनऊ से हैं, जबकि उनके पिता हरदोई के संडीला स्थित राम मदरपुर गांव से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता लखनऊ में शिक्षक भी रहे थे। बाद में वह आईएएस अधिकारी बने। पिता के काम की वजह से श्वेता को अलग-अलग शहरों में रहने और घूमने का मौका मिला, लेकिन उत्तर प्रदेश से उनका रिश्ता हमेशा बना रहा।

श्वेता के मुताबिक, काम के सिलसिले में भी लखनऊ उन्हें बार-बार अपनी ओर खींचता है। यही वजह है कि इस शहर में आने पर उन्हें पुराने दिनों की याद आने लगती है।

नाना के पांच रुपये और गोल्डस्पॉट का स्वाद

लखनऊ से जुड़ी बचपन की यादों को साझा करते हुए श्वेता ने बताया कि उनके नाना उन्हें पांच रुपये दिया करते थे। उस समय उनके लिए इस रकम की बहुत अहमियत थी, क्योंकि इसमें नाना का प्यार भी शामिल था। उन्हें अपनी पसंदीदा गोल्डस्पॉट सॉफ्ट ड्रिंक पीना और परिवार के साथ खाने-पीने के लिए रोवर्स जाना भी याद है।

वह हजरतगंज में स्कूटी पर घूमने, चाट और कबाब का स्वाद लेने जैसे अनुभवों को भी याद करती हैं। श्वेता खुद को खाने-पीने का शौकीन बताती हैं। उन्होंने कहा कि लखनऊ में दशहरे का त्योहार मनाना भी उनके बचपन की खास यादों में शामिल है। परिवार के साथ मेले में जाना, त्योहार के कपड़े पहनना और फिर साथ बैठकर खाना खाना उन्हें आज भी याद है।

चिकनकारी और अली फजल से खास जुड़ाव

श्वेता को लखनऊ की चिकनकारी भी काफी पसंद है। उन्होंने बताया कि उनकी अलमारी में चिकनकारी के कई कपड़े हैं, जिन्हें वह अक्सर पहनती हैं। उनके मुताबिक, कुछ शहरों से इंसान का ऐसा रिश्ता बन जाता है, जिसे शब्दों में समझाना आसान नहीं होता।

लखनऊ से उनके जुड़ाव की एक वजह अभिनेता अली फजल भी हैं। श्वेता ने उनके साथ काम किया है और बताया कि अली जिस तरह अपनेपन और प्यार से मेहमानों की मेजबानी करते हैं, वह उनके लिए खास है।

‘मिर्जापुर’ समेत कई प्रोजेक्ट की शूटिंग

श्वेता त्रिपाठी ने लखनऊ में कई प्रोजेक्ट की शूटिंग की है। इनमें ‘मिर्जापुर’ के अलग-अलग सीजन, साल 2020 में आई फिल्म ‘रात अकेली है’ और 2023 की फिल्म ‘कंजूस मक्खीचूस’ शामिल हैं। वह महिला प्रीमियर क्रिकेट से जुड़ी टीम यूपी वॉरियर्ज की ब्रांड एंबेसडर भी रह चुकी हैं। शूटिंग के अलावा वह प्रमोशन और कार्यक्रमों के लिए भी लखनऊ आती रहती हैं।

पुरानी इमारतों और विरासत ने जीता दिल

हाल की यात्रा के दौरान श्वेता ने पुराने लखनऊ की गलियों, हवेलियों और ऐतिहासिक इमारतों को करीब से देखा। उन्हें पुराने दरवाजों, ईंटों की दीवारों और इमारतों की बनावट ने प्रभावित किया। उन्होंने कहा कि इतिहास को जानना और अपनी विरासत को सहेजकर रखना जरूरी है।

इस दौरान उन्होंने अमीर-उद-दौला लाइब्रेरी का भी दौरा किया, जहां उन्होंने हजारों साल पुरानी बताई गई साहित्यिक सामग्री देखी। श्वेता का मानना है कि जीवन में हर जगह से कुछ नया सीखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान कभी न कभी काम जरूर आता है।

‘बिश्नोई समाज हिरण के बच्चे को छाती से लगाकर रखता है’, सलमान को धमकियों के बीच विवेक ओबेरॉय का पुराना बयान हुआ वायरल

ये भी पढ़ें
Vivek Oberoi On Bishnoi Community

खबर शेयर करें:

Updated on:

25 Oct 2026, 3:55 PM IST

Published on:

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘हूं मैं उत्तर प्रदेश की बेटी ही’, ‘मिर्जापुर’ की गोलू गुप्ता उर्फ श्वेता त्रिपाठी ने आखिर क्यों कही ये बात?

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच पंजाबी रैपर सुल्तान से मिले रणवीर सिंह, गले लगाकर किया वेलकम

Ranveer Singh Meets Punjabi Rapper Sultaan
बॉलीवुड

“20 साल की उम्र तक माता-पिता बेवकूफ लगते हैं”, अजय देवगन ने बयां किया पिता-पुत्र के रिश्ते का कड़वा सच

Ajay Devgn reveals bitter truth about the father son relationship By the age of 20 parents seem like fools
बॉलीवुड

‘बिश्नोई समाज हिरण के बच्चे को छाती से लगाकर रखता है’, सलमान को धमकियों के बीच विवेक ओबेरॉय का पुराना बयान हुआ वायरल

Vivek Oberoi On Bishnoi Community
बॉलीवुड

मुकुल देव के निधन के बाद डायरेक्टर आकाश कौशिक ने सुनाया अभिनेता से जुड़ा किस्सा, बोले- रात को करते थे बार-बार कॉल

Aakash Kaushik On Late Mukul Dev
बॉलीवुड

‘धुरंधर’ कम्पोजर शाश्वत सचदेव ने किया बेडरूम में पियानो रखने का खुलासा, बोले- ‘क्या पता रात को कोई धुन आ जाए?

Shashwat Sachdev in The Great Indian Kapil Show
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.