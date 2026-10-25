‘हूं मैं उत्तर प्रदेश की बेटी ही’, ‘मिर्जापुर’ की गोलू गुप्ता उर्फ श्वेता त्रिपाठी ने आखिर क्यों कही ये बात?

Mirzapur Fame Shweta Tripathi On Uttar Pradesh: ‘मिर्जापुर’ में गोलू गुप्ता के किरदार से पहचान बनाने वाली अभिनेत्री श्वेता त्रिपाठी का उत्तर प्रदेश और खासकर लखनऊ से खास रिश्ता है। भले ही उनका जन्म दिल्ली में हुआ हो, लेकिन वह खुद को उत्तर प्रदेश की बेटी मानती हैं। हाल ही में लखनऊ पहुंचीं श्वेता ने अपने परिवार, बचपन की यादों और शहर से जुड़े भावनात्मक रिश्ते के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि लखनऊ उनके लिए सिर्फ घूमने की जगह नहीं, बल्कि यादों और अपनापन से जुड़ा शहर है।