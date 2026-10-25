“20 साल की उम्र तक माता-पिता बेवकूफ लगते हैं”, अजय देवगन ने बयां किया पिता-पुत्र के रिश्ते का कड़वा सच

Ajay Devgn On Father Veeru Devgn: बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन (Ajay Devgn) अपने शांत और गंभीर स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। अपनी निजी जिंदगी के बारे में बहुत कम बोलने वाले अजय देवगन ने अपने स्वर्गीय पिता और हिंदी सिनेमा के मशहूर एक्शन डायरेक्टर वीरू देवगन (Veeru Devgan) को लेकर कुछ खुलासे किए हैं। अजय ने पिता-पुत्र के बदलते रिश्तों, अल्जाइमर की बीमारी और उस दौर में स्टंट करने के दौरान आने वाले गंभीर खतरों पर खुलकर अपनी बात रखी। साथ ही उन्होंने कहा कि बच्चों को माता- पिता 20 साल की उम्र तक बेवकूफ ही लगते हैं।