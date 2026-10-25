‘धुरंधर’ कम्पोजर शाश्वत सचदेव ने किया बेडरूम में पियानो रखने का खुलासा, बोले- ‘क्या पता रात को कोई धुन आ जाए?

Shashwat Sachdev in The Great Indian Kapil Show: आदित्य धर की ब्लॉकबस्टर स्पाई फ्रेंचाइजी 'धुरंधर' से अपार सफलता पाने वाले म्यूजिक डायरेक्टर शाश्वत सचदेव अपनी फैमिली के साथ नेटफ्लिक्स पर आने वाले कपिल शर्मा के कॉमेडी शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' में नजर आए। इस एपिसोड के दौरान, शाश्वत की वाइफ श्रुति सचदेव ने बताया कि संगीत के प्रति उनके जुनून की वजह से घर में अक्सर मजेदार बातचीत होती हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि उनके बेडरूम में एक पियानो भी रहा है और इसकी वजह का भी खुलासा शो में हुआ।