25 अक्टूबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बॉलीवुड

‘धुरंधर’ कम्पोजर शाश्वत सचदेव ने किया बेडरूम में पियानो रखने का खुलासा, बोले- ‘क्या पता रात को कोई धुन आ जाए?

Shashwat Sachdev Bedroom Piano: 'धुरंधर' और 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' का धमाकेदार संगीत देने वाले म्यूजिक डायरेक्टर शाश्वत सचदेव अपने बेडरूम में एक पियानो रखते हैं, जिसके बारे में उनकी पत्नी ने कपिल शर्मा के शो में खुलासा किया है।
3 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

मुंबई

image

Rashi Sharma

Updated: 25 Oct 2026, 1:16 PM IST

Shashwat Sachdev in The Great Indian Kapil Show

शाश्वत सचदेव के बेडरूम में रखा है एक पियानो। (फोटो सोर्स: instagram- @shashwatology)

Shashwat Sachdev in The Great Indian Kapil Show: आदित्य धर की ब्लॉकबस्टर स्पाई फ्रेंचाइजी 'धुरंधर' से अपार सफलता पाने वाले म्यूजिक डायरेक्टर शाश्वत सचदेव अपनी फैमिली के साथ नेटफ्लिक्स पर आने वाले कपिल शर्मा के कॉमेडी शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' में नजर आए। इस एपिसोड के दौरान, शाश्वत की वाइफ श्रुति सचदेव ने बताया कि संगीत के प्रति उनके जुनून की वजह से घर में अक्सर मजेदार बातचीत होती हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि उनके बेडरूम में एक पियानो भी रहा है और इसकी वजह का भी खुलासा शो में हुआ।

शाश्वत सचदेव के बेडरूम में रखा हुआ है एक पियानो

'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' में शाश्वत की पत्नी श्रुति ने बताया, "जब हम मुंबई आए, तो हम एक 1BHK फ्लैट में रहते थे, जिसमें हॉल एक स्टूडियो बन गया था। इसलिए, हमारे पास सिर्फ बेडरूम ही बचा था। इसी वजह से हम हर समय एक-दूसरे के सामने ही रहते थे।"

अगर मुझे रात में कोई धुन सूझ गई, तो मैं क्या करूंगा?

उन्होंने आगे कहा, "कुछ तरक्की करने के बाद, जब हमने अपना घर खरीदा, तो मैंने उनसे कहा, 'वह स्टूडियो तुम्हारी जगह है, और यह घर मेरा है।'"

मगर लेकिन शाश्वत सचदेव ने तर्क दिया कि जब भी उन्हें कोई धुन सूझती है, तो उन्हें स्टूडियो भागना पड़ता है, इसलिए उन्होंने घर पर भी एक पियानो रखने का सुझाव दिया। श्रुति लिविंग रूम में पियानो रखने के लिए मान गईं। लेकिन फिर शाश्वत ने कहा, "अगर मुझे रात में कोई धुन सूझ गई, तो मैं क्या करूंगा?"

बेडरूम में पियानो के साथ-साथ दो स्पीकर भी रखे हुए हैं

आगे श्रुति ने कहा, "अब तो यह धुन बस एक बहाना बन गई है।" फिर वह बेडरूम में एक डिजिटल पियानो रखने के लिए मान गईं, लेकिन उनकी शर्त यह थी कि शाश्वत इसे केवल हेडफोन लगाकर ही बजाएंगे। श्रुति ने बताया, "अगले दिन जब मैं घर आई, तो बेडरूम में पियानो के साथ-साथ दो स्पीकर भी रखे हुए थे।" यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हंस पड़े।

श्रुति द्वारा किए गए इन मजेदार खुलासों का जवाब देते हुए, शाश्वत सचदेव ने बताया कि उनके ज्यादातर संगीत के पीछे श्रुति ही प्रेरणा हैं। उन्होंने कहा, "मेरा सारा संगीत उन्हीं के लिए है। अगर कभी मेरा ध्यान थोड़ा भटक जाए, तो मैं कुछ संगीत ईश्वर को भी समर्पित कर देता हूं, वरना, यह सब उन्हीं के लिए है।"

शाश्वत सचदेव का करियर और सफलता

शाश्वत सचदेव ने तीन साल की उम्र में तबला सीखना शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने उस्ताद रमजान खान से हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन की शिक्षा ली। उन्होंने वेस्टर्न क्लासिकल पियानो भी सीखा है। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद, वे 2011 में म्यूजिक प्रोडक्शन में अपना करियर बनाने के लिए लॉस एंजिल्स चले गए।

भारत लौटने के बाद, शाश्वत को अंशई लाल की 2017 की पीरियड रोमांस फिल्म 'फिल्लौरी' में एक कंपोजर के तौर पर पहला बड़ा मौका मिला। इसके बाद उन्होंने शशांका घोष की 2018 की कॉमेडी फिल्म 'वीरे दी वेडिंग' के लिए चार गाने कंपोज किए। फिर, आदित्य धर की हिट मिलिट्री ड्रामा फिल्म 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' के लिए उन्हें 'बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन' का अपना पहला नेशनल अवॉर्ड मिला।

2025 का साल शाश्वत सचदेव के करियर के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ; उन्होंने आर्यन खान की बतौर डायरेक्टर पहली फिल्म 'द बैंड्स ऑफ बॉलीवुड' और साथ ही 'धुरंधर' के लिए गाने कंपोज किए। इसी साल आई फिल्म 'धुरंधर 2: द रिवेंज' के साथ उनकी सफलता का सिलसिला जारी रहा, जो अपनी पहली फिल्म से भी बड़ी हिट साबित हुई। अब शाश्वत 'द इंडियन हाउस' के साथ तेलुगु सिनेमा में और 'ऑपरेशन गंगा' के साथ मलयालम सिनेमा में अपना डेब्यू करने जा रहे हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bollywood

Entertainment

Updated on:

25 Oct 2026, 1:16 PM IST

Published on:

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘धुरंधर’ कम्पोजर शाश्वत सचदेव ने किया बेडरूम में पियानो रखने का खुलासा, बोले- ‘क्या पता रात को कोई धुन आ जाए?

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

“20 साल की उम्र तक माता-पिता बेवकूफ लगते हैं”, अजय देवगन ने बयां किया पिता-पुत्र के रिश्ते का कड़वा सच

Ajay Devgn reveals bitter truth about the father son relationship By the age of 20 parents seem like fools
बॉलीवुड

‘बिश्नोई समाज हिरण के बच्चे को छाती से लगाकर रखता है’, सलमान को धमकियों के बीच विवेक ओबेरॉय का पुराना बयान हुआ वायरल

Vivek Oberoi On Bishnoi Community
बॉलीवुड

मुकुल देव के निधन के बाद डायरेक्टर आकाश कौशिक ने सुनाया अभिनेता से जुड़ा किस्सा, बोले- रात को करते थे बार-बार कॉल

Aakash Kaushik On Late Mukul Dev
बॉलीवुड

‘मैं बहुत बड़ा फैन हूं मुनव्वर फारूकी का’, आयशा खान के साथ फैन ने की बदतमीजी, सिक्योरिटी ने स्टेज से उतारा नीचे

Ayesha Khan On Munawar Faruqui
बॉलीवुड

7 दिन बाद टाइगर श्रॉफ का क्राइम ब्रांच के सामने फूटा दर्द! दुश्मनी और हमले पर पूछा सवाल

Tiger Shroff First Statement record With Mumbai Crime Branch question put Why Was I Attacked
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.