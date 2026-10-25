7 दिन बाद टाइगर श्रॉफ का क्राइम ब्रांच के सामने फूटा दर्द! दुश्मनी और हमले पर पूछा सवाल

Tiger Shroff First Statement record With Mumbai Crime Branch: बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) पर मंडराया खतरा और हाल ही में हुई गोलीबारी की घटना ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को सकते में डाल दिया है। बीते रविवार 18 अक्टूबर को फुटबॉल ग्राउंड के बाहर हुई इस भयानक वारदात में अभिनेता बाल-बाल बच गए थे। लेकिन, इस हमले में उनका ड्राइवर फिरदौस गंभीर रूप से घायल हो गया था, जबकि टाइगर को भी गनपाउडर और टूटे हुए कांच के टुकड़ों से चोटें आई थीं। खबर है कि घटना के एक हफ्ते बाद, मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने आखिरकार अभिनेता का आधिकारिक बयान दर्ज कर लिया है, जिसमें उनका गहरा सदमा साफ तौर पर झलका है। वहीं, अब पकड़ें गए आरोपियों की संख्या 11 हो गई है। आरोप है कि इस संदिग्ध ने लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़े नेटवर्क को लॉजिस्टिक और आर्थिक मदद मुहैया कराई थी।