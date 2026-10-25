‘कुल्हड़ पिज्जा’ फेम सहज अरोड़ा का हॉस्पिटल से वीडियो आया सामने, ब्रेन ट्यूमर पर छलका दर्द, लोगों से की अपील

Kulhad Pizza couple on trolls Appeal: सोशल मीडिया की चमक-धमक और इंटरनेट की दुनिया कई बार किसी की जिंदगी को रातों-रात आसमान पर पहुंचा देती है, तो कई बार यही इंसान को इस कदर तोड़ देती है कि उसका जीना मुहाल हो जाता है। कुछ ऐसा ही हाल 'कुल्हड़ पिज्जा' (Kulhad Pizza) कपल का है। उनका कुछ साल पहले एक निजी वीडियो वायरल हुआ था, जिसके दोनों की जिंदगी बदल कर रख दी। देश छोड़कर जा चुके कपल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें जो हॉस्पिटल को बताया जा रहा है और सहज अरोड़ा की तबीयत को लेकर डॉक्टरों ने गंभीर आशंका जताई है कि उन्हें ब्रेन ट्यूमर हो सकता है।