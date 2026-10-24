“शूटर केवल मोहरा हैं, असली आका अब भी दूर”, टाइगर श्रॉफ फायरिंग के बाद राम गोपाल वर्मा ने अंडरवर्ल्ड पर दिया बड़ा बयान

Ram Gopal Varma Post On Tiger Shroff: बॉलीवुड के मशहूर और बेबाक फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा (Ram Gopal Varma) अपने तीखे बयानों और बेबाक अंदाज के लिए हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। 18 अक्टूबर बीते रविवार को अभिनेता टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) पर फायरिंग हुई थी। जिसके बाद पुलिस ने शूटर्स को गिरफ्तार किया और जांच तेज कर दी। अब इसी को लेकर राम गोपाल वर्मा ने सोशल मीडिया पर एक लंबा-चौड़ा पोस्ट शेयर किया है। उनके इस बयान ने एक बार फिर अंडरवर्ल्ड के काले सच और अपराध जगत के काम करने के तौर-तरीकों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।