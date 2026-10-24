24 अक्टूबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बॉलीवुड

“शूटर केवल मोहरा हैं, असली आका अब भी दूर”, टाइगर श्रॉफ फायरिंग के बाद राम गोपाल वर्मा ने अंडरवर्ल्ड पर दिया बड़ा बयान

Ram Gopal Varma post: टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामले में शूटर्स की गिरफ्तारी पर राम गोपाल वर्मा ने तीखा बयना दिया है। उन्होंने कहा कि शूटर केवल अंडरवर्ल्ड का एक सस्ता मोहरा होते हैं। असली मास्टरमाइंड हमेशा सुरक्षित रहते हैं।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Updated: 24 Oct 2026, 12:43 PM IST

Ram Gopal Varma post on tiger shroff accused and mumbai police underworld don

राम गोपाल वर्मा ने टाइगर श्रॉफ फायरिंग पर बयान दिया (Photo Source- ANI)

Ram Gopal Varma Post On Tiger Shroff: बॉलीवुड के मशहूर और बेबाक फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा (Ram Gopal Varma) अपने तीखे बयानों और बेबाक अंदाज के लिए हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। 18 अक्टूबर बीते रविवार को अभिनेता टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) पर फायरिंग हुई थी। जिसके बाद पुलिस ने शूटर्स को गिरफ्तार किया और जांच तेज कर दी। अब इसी को लेकर राम गोपाल वर्मा ने सोशल मीडिया पर एक लंबा-चौड़ा पोस्ट शेयर किया है। उनके इस बयान ने एक बार फिर अंडरवर्ल्ड के काले सच और अपराध जगत के काम करने के तौर-तरीकों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

राम गोपाल वर्मा ने टाइगर श्रॉफ को लेकर किया नया पोस्ट

राम गोपाल वर्मा ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट शेयर किया है। पोस्ट में राम गोपाल वर्मा ने लिखा कि जो लोग टाइगर श्रॉफ के शूटर्स के पकड़े जाने पर जश्न मना रहे हैं, उन्हें असलियत जान लेनी चाहिए। उन्होंने अंडरवर्ल्ड की कार्यप्रणाली को समझाते हुए बताया कि जो व्यक्ति असल में ट्रिगर दबाता है, वह पूरे आपराधिक सिंडिकेट का सबसे आसानी से बदला जा सकने वाला, सबसे कम अहमियत रखने वाला और सबसे सस्ता हिस्सा होता है।

राम गोपाल वर्मा ने लिखा, "अंडरवर्ल्ड में शूटर को सबसे कम पैसे मिलते हैं, क्योंकि उसकी अहमियत सिर्फ शारीरिक होती है और वह भी कुछ समय के लिए। एक बार काम पूरा हो जाए, तो उसकी कोई जरूरत नहीं रह जाती। उन्हें किसी इमारत के निर्माण में लगे मजदूरों की तरह समझा जा सकता है, क्योंकि मजदूर न तो इमारत का डिजाइन बनाते हैं और न ही उसके मालिक होते हैं। अंडरवर्ल्ड में शूटर वही मजदूर है।"

"मास्टरमाइंड हमेशा सुरक्षित रहते हैं, यही वजह है कि बॉलीवुड पर छाया है डर"

सत्ता और अपराध के लॉजिक को समझाते हुए राम गोपाल वर्मा ने कहा कि जिस तरह राजा या सेनापति खुद जंग के मैदान में नहीं लड़ते, बल्कि सैनिक लड़ते हैं, ठीक उसी तरह आपराधिक संगठनों में भी फैसले लेने वाले आका खुद को जोखिम से दूर रखते हैं। सरगना को खुद हर हत्या करनी पड़े, तो वह बहुत जल्द पकड़ा जाएगा या मारा जाएगा। यही कारण है कि वह ऐसे मोहरों का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें आसानी से रिप्लेस किया जा सके।

उन्होंने आखिर में साफ किया कि शूटर्स का पकड़ा जाना पुलिस की कोई बहुत बड़ी अंतिम जीत या अंडरवर्ल्ड का कोई बड़ा नुकसान नहीं है। यही कड़वा सच है कि आज भी पूरी फिल्म इंडस्ट्री और बॉलीवुड हस्तियों के दिलों में डर का साया छाया हुआ है।

बता दें, 18 अक्टूबर को फुटबॉल मैदान से निकलते हुए टाइगर श्रॉफ पर कई राउंड फायरिंग की गई थी। जिसमें अभिनेता बाल-बाल बच गए थे। लेकिन उनके ड्राइवर को इस दौरान गोली लग गई थी और साथ ही एक फैन को भी गोली लगी थी। ऐसे में दोनों का इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है।

‘मैं फिल्मों में एक्टिंग करता हूं, जिंदगी में नहीं’, अदालत में नाटक के आरोपों पर भड़के राजपाल यादव

ये भी पढ़ें
Rajpal Yadav dig court over accusations of putting on act said I act films not in real life

खबर शेयर करें:

Updated on:

24 Oct 2026, 12:43 PM IST

Published on:

Hindi News / Entertainment / Bollywood / “शूटर केवल मोहरा हैं, असली आका अब भी दूर”, टाइगर श्रॉफ फायरिंग के बाद राम गोपाल वर्मा ने अंडरवर्ल्ड पर दिया बड़ा बयान

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘पत्नी और बेटी को भी ट्रोलर्स ने नहीं छोड़ा’, ‘घूसखोर पंडत’ विवाद पर मनोज बाजपेयी का छलका दर्द, बोले- मैं कुछ नहीं कर पाया

Manoj Bajpayee On Ghooskhor Pandat
बॉलीवुड

“बच्चों के पार्क में ड्रग्स बेचने वालों का कब्जा”, फिल्ममेकर कुणाल कोहली का फूटा गुस्सा, पुलिस ने भी दिया रिएक्शन

Kunal Kohli Tweets About Drug Addicts
बॉलीवुड

‘मैं लोगों से तेज आवाज में बात नहीं कर सकता’, दलेर मेहंदी ने मीका सिंह को दिया था विवाद के बाद जवाब

Mika Singh Recall Daler Mehndi Alcohol dispute daler paaji said i can not scold anyone
बॉलीवुड

दूसरी बार मां बनने के 36 दिन बाद ही सेट पर लौटने की तैयारी में दीपिका पादुकोण! शाहरुख खान की ‘किंग’ के लिए करेंगी शूटिंग

Deepika Padukone King shoot
बॉलीवुड

अमित शाह को शाहरुख खान की बर्थडे विश पर भड़की फैन, बोली- ‘मैंने आपको अपना दूसरा पिता माना था, शर्म आनी चाहिए’

Shahrukh Khan Wishing Amit Shah
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.