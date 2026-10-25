मुकुल देव के निधन के बाद डायरेक्टर आकाश कौशिक ने सुनाया अभिनेता से जुड़ा किस्सा, बोले- रात को करते थे बार-बार कॉल

Aakash Kaushik On Late Mukul Dev: बॉलीवुड में अपनी दमदार अदायगी और अनूठे अंदाज से एक खास पहचान बनाने वाले मंझे हुए अभिनेता मुकुल देव (Mukul Dev) आज भले ही हमारे बीच नहीं हैं। साल 2025 में उनके अचानक और असमय निधन ने पूरी इंडस्ट्री को गहरा सदमा दिया था। उनके निधन से पहले की गई उनकी आखिरी फिल्मों में से एक 'उड़ता तीर' (Udata Teer) है, जिसमें उन्होंने अजहर मकसूद नामक एक मोस्ट वांटेड पाकिस्तानी का किरदार निभाया था। फिल्म में उनका यह किरदार कॉमिक रिलीफ देता है। उसी को लेकर फिल्म के निर्देशक आकाश कौशिक ने मुकुल देव के साथ जुड़ी खास यादें शेयर की हैं।