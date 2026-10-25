25 अक्टूबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बॉलीवुड

‘हड्डियां टूटते हुए देखकर लोग पॉपकॉर्न कैसे खा लेते हैं’, राधिका आप्टे ने खून-खराबे वाली फिल्मों पर कही ये बात

Radhika Apte On Violent Movies: अभिनेत्री राधिका आप्टे ने हाल ही में 'एनिमल', 'कबीर सिंह', 'मिर्जापुर' जैसी श्रेणी की फिल्मों को लेकर एक बयान दिया। 'अक्का' के प्रमोशनल के दौरान हिंसा दिखाने वाली फिल्मों को लेकर राधिका ने क्या कुछ कहा है, चलिए जानते हैं।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Updated: 25 Oct 2026, 11:24 AM IST

Radhika Apte Interview

राधिका आप्टे (फोटो सोर्स- IMDb)

Radhika Apte Interview: अभिनेत्री राधिका आप्टे ने मौजूदा दौर की फिल्मों में बढ़ती हिंसा को लेकर अपनी राय खुलकर रखी है। करीब दो दशक लंबे करियर में अलग-अलग तरह के किरदार निभा चुकीं राधिका ने कहा कि वह मौजूदा समय में लोकप्रिय हो रही बेहद हिंसक और मास एक्शन फिल्मों का हिस्सा नहीं बनना चाहतीं। उनका कहना है कि उन्हें समझ नहीं आता कि लोग पर्दे पर हिंसा देखते हुए आराम से पॉपकॉर्न कैसे खा सकते हैं।

राधिका इन दिनों अपनी आगामी नेटफ्लिक्स सीरीज 'अक्का' के प्रमोशन में व्यस्त हैं। ये 1980 के दशक की पृष्ठभूमि पर बनी गैंगस्टर ड्रामा सीरीज है, जिसमें वह कीर्ति सुरेश के साथ मुख्य भूमिका में नजर आएंगी।

हिंसा वाली फिल्मों से राधिका आप्टे को परेशानी

पीटीआई से बातचीत में राधिका ने फिल्मों में दिखाई जाने वाली हिंसा को लेकर कहा कि इस समय जो चीज काम कर रही है, वह हिंसा है और वह इसके खिलाफ हैं। अभिनेत्री ने माना कि यह उनके लिए एक मुश्किल स्थिति है, क्योंकि हिंसा पर आधारित फिल्में सिनेमाघरों में अच्छा कारोबार करती दिखाई दे रही हैं।

राधिका ने कहा कि वह खुद ऐसी फिल्में नहीं देखतीं और उन्हें इस तरह की फिल्मों का तरीका बेतुका लगता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि उन्हें यह समझ नहीं आता कि कोई व्यक्ति ऐसी फिल्म देखते हुए पॉपकॉर्न कैसे खा सकता है, जहां दर्जनों लोगों को बुरी तरह पीटा जा रहा हो।

उन्होंने यह भी कहा कि फिल्मों में हिंसा को कई बार इस तरह पेश किया जाता है कि पहले किसी का सिर सिंक पर तोड़ा गया और अगली बार किसी दूसरे स्लैब पर। राधिका के मुताबिक, वह इस तरह की चीजों को समझ नहीं पातीं और इसलिए ऐसी फिल्मों का हिस्सा बनने से बचना चाहती हैं।

मां बनने के बाद बदलीं काम को लेकर प्राथमिकताएं

राधिका आप्टे ने यह भी बताया कि मां बनने के बाद काम को लेकर उनकी प्राथमिकताएं काफी बदल गई हैं। उन्होंने कहा कि अब वह अपने काम के लिए एक निश्चित और संतुलित समय चाहती हैं। अभिनेत्री के मुताबिक, उनकी इच्छा है कि काम का दिन करीब 12 घंटे का हो, न कि 16 घंटे तक चले।

राधिका ने कहा कि कई बार ऐसा संभव नहीं हो पाता। उन्होंने यह भी बताया कि एक समय ऐसा आया जब उन्होंने काम न करने के बारे में सोचा, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनके लिए कोई भी काम इतना जरूरी नहीं था कि उसके लिए परिवार के साथ समय छोड़ दिया जाए।

राधिका ने साल 2024 में बेटी को जन्म दिया था। उन्होंने कहा कि वह अपनी बेटी के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चाहती हैं, क्योंकि वह अभी बहुत छोटी है। अभिनेत्री के लिए काम जिंदगी का पूरा हिस्सा नहीं है, बल्कि जिंदगी का एक हिस्सा मात्र है।

'अक्का' में गैंगस्टर की कहानी

काम के मोर्चे पर राधिका आप्टे अब 'अक्का' में नजर आएंगी। नेटफ्लिक्स की यह सीरीज 1980 के दशक की पृष्ठभूमि में बनी गैंगस्टर ड्रामा है। इसमें राधिका आप्टे और कीर्ति सुरेश मुख्य भूमिकाओं में हैं।

सीरीज में तन्वी आजमी, महेश मांजरेकर, अंशुमान पुष्कर और मोनिका पंवार भी अहम भूमिकाओं में दिखाई देंगे। 'अक्का' का प्रीमियर 30 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर होगा।

पिता के निधन के बाद तनीषा मुखर्जी ने छोड़ दिया था देश, बोलीं- 6 महीने अमेरिका भाग गई थी, वापस नहीं आना चाहती थी

ये भी पढ़ें
Tanisha Mukherjee On Her Father Demise

खबर शेयर करें:

Updated on:

25 Oct 2026, 11:24 AM IST

Published on:

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘हड्डियां टूटते हुए देखकर लोग पॉपकॉर्न कैसे खा लेते हैं’, राधिका आप्टे ने खून-खराबे वाली फिल्मों पर कही ये बात

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

“शिल्पा राव का माइक बंद करने पर विवाद”, अनु मलिक की बेटी अदा मलिक के डांस एक्ट के बाद छिड़ी बहस

Shilpa Rao mic being switched off controversy debate erupts dance act by Anu Malik daughter Ada Malik
बॉलीवुड

हिमेश रेशमिया ने सलमान खान को लेकर किया खुलासा, बताया उन्होंने कैसे निभाया था अपना वादा

Himesh Reshammiya Big Reveal On Salman Khan explaining how he had kept his promise
बॉलीवुड

‘चेहरे पर लिखा नहीं होता कि तबीयत खराब है’, दलेर मेहंदी विवाद पर मंत्री सुबोध उनियाल ने दी सफाई, क्या मांगेंगे माफी?

Subodh Uniyal clarification on Daler Mehndi dispute after mika singh press conference
बॉलीवुड

फायरिंग के 6 दिन बाद टाइगर श्रॉफ ने बेचा मुंबई का आलीशान फ्लैट, 9 करोड़ में हुई डील

Tiger Shroff Sells Khar West Apartment
बॉलीवुड

वो फिल्म जिसने तोड़ दिया था किशोर कुमार का दिल, सबकुछ छोड़ने का बना लिया था मन

Kishore Kumar Heartbreak
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.