‘हड्डियां टूटते हुए देखकर लोग पॉपकॉर्न कैसे खा लेते हैं’, राधिका आप्टे ने खून-खराबे वाली फिल्मों पर कही ये बात

Radhika Apte Interview: अभिनेत्री राधिका आप्टे ने मौजूदा दौर की फिल्मों में बढ़ती हिंसा को लेकर अपनी राय खुलकर रखी है। करीब दो दशक लंबे करियर में अलग-अलग तरह के किरदार निभा चुकीं राधिका ने कहा कि वह मौजूदा समय में लोकप्रिय हो रही बेहद हिंसक और मास एक्शन फिल्मों का हिस्सा नहीं बनना चाहतीं। उनका कहना है कि उन्हें समझ नहीं आता कि लोग पर्दे पर हिंसा देखते हुए आराम से पॉपकॉर्न कैसे खा सकते हैं।