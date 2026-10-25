‘हड्डियां टूटते हुए देखकर लोग पॉपकॉर्न कैसे खा लेते हैं’, राधिका आप्टे ने खून-खराबे वाली फिल्मों पर कही ये बात

राधिका आप्टे (फोटो सोर्स- IMDb)
Radhika Apte Interview: अभिनेत्री राधिका आप्टे ने मौजूदा दौर की फिल्मों में बढ़ती हिंसा को लेकर अपनी राय खुलकर रखी है। करीब दो दशक लंबे करियर में अलग-अलग तरह के किरदार निभा चुकीं राधिका ने कहा कि वह मौजूदा समय में लोकप्रिय हो रही बेहद हिंसक और मास एक्शन फिल्मों का हिस्सा नहीं बनना चाहतीं। उनका कहना है कि उन्हें समझ नहीं आता कि लोग पर्दे पर हिंसा देखते हुए आराम से पॉपकॉर्न कैसे खा सकते हैं।
राधिका इन दिनों अपनी आगामी नेटफ्लिक्स सीरीज 'अक्का' के प्रमोशन में व्यस्त हैं। ये 1980 के दशक की पृष्ठभूमि पर बनी गैंगस्टर ड्रामा सीरीज है, जिसमें वह कीर्ति सुरेश के साथ मुख्य भूमिका में नजर आएंगी।
पीटीआई से बातचीत में राधिका ने फिल्मों में दिखाई जाने वाली हिंसा को लेकर कहा कि इस समय जो चीज काम कर रही है, वह हिंसा है और वह इसके खिलाफ हैं। अभिनेत्री ने माना कि यह उनके लिए एक मुश्किल स्थिति है, क्योंकि हिंसा पर आधारित फिल्में सिनेमाघरों में अच्छा कारोबार करती दिखाई दे रही हैं।
राधिका ने कहा कि वह खुद ऐसी फिल्में नहीं देखतीं और उन्हें इस तरह की फिल्मों का तरीका बेतुका लगता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि उन्हें यह समझ नहीं आता कि कोई व्यक्ति ऐसी फिल्म देखते हुए पॉपकॉर्न कैसे खा सकता है, जहां दर्जनों लोगों को बुरी तरह पीटा जा रहा हो।
उन्होंने यह भी कहा कि फिल्मों में हिंसा को कई बार इस तरह पेश किया जाता है कि पहले किसी का सिर सिंक पर तोड़ा गया और अगली बार किसी दूसरे स्लैब पर। राधिका के मुताबिक, वह इस तरह की चीजों को समझ नहीं पातीं और इसलिए ऐसी फिल्मों का हिस्सा बनने से बचना चाहती हैं।
राधिका आप्टे ने यह भी बताया कि मां बनने के बाद काम को लेकर उनकी प्राथमिकताएं काफी बदल गई हैं। उन्होंने कहा कि अब वह अपने काम के लिए एक निश्चित और संतुलित समय चाहती हैं। अभिनेत्री के मुताबिक, उनकी इच्छा है कि काम का दिन करीब 12 घंटे का हो, न कि 16 घंटे तक चले।
राधिका ने कहा कि कई बार ऐसा संभव नहीं हो पाता। उन्होंने यह भी बताया कि एक समय ऐसा आया जब उन्होंने काम न करने के बारे में सोचा, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनके लिए कोई भी काम इतना जरूरी नहीं था कि उसके लिए परिवार के साथ समय छोड़ दिया जाए।
राधिका ने साल 2024 में बेटी को जन्म दिया था। उन्होंने कहा कि वह अपनी बेटी के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चाहती हैं, क्योंकि वह अभी बहुत छोटी है। अभिनेत्री के लिए काम जिंदगी का पूरा हिस्सा नहीं है, बल्कि जिंदगी का एक हिस्सा मात्र है।
काम के मोर्चे पर राधिका आप्टे अब 'अक्का' में नजर आएंगी। नेटफ्लिक्स की यह सीरीज 1980 के दशक की पृष्ठभूमि में बनी गैंगस्टर ड्रामा है। इसमें राधिका आप्टे और कीर्ति सुरेश मुख्य भूमिकाओं में हैं।
सीरीज में तन्वी आजमी, महेश मांजरेकर, अंशुमान पुष्कर और मोनिका पंवार भी अहम भूमिकाओं में दिखाई देंगे। 'अक्का' का प्रीमियर 30 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर होगा।
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