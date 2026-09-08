‘हनुमान अंश’ के कायल हुए ‘धुरंधर’ निर्देशक आदित्य धर, पोस्ट शेयर कर की तारीफ

विशाल ने हाल ही में 'हनुमान अंश' की सफलता के बाद बॉलीवुड से मिले रिस्पॉन्स के बारे में बात करते हुए कहा कि इंडस्ट्री के कुछ लोगों ने उन्हें बधाई देने के लिए संपर्क किया, जबकि पहले जब उन्होंने उनसे फिल्म को सपोर्ट करने के लिए कहा था, तो उन्होंने मना कर दिया था। रौनक के साथ हाल ही में हुए एक पॉडकास्ट में उन्होंने कहा, "जब फिल्म अच्छा करने लगी, तो कई लोगों ने मुझे बधाई देने के लिए फोन किया। मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता। बधाई देने वालों में मधुर भंडारकर भी शामिल थे, जिनसे मैंने किसी तरह की मदद नहीं मांगी थी। हालांकि, मैं दूसरों का जिक्र नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैंने उनसे मदद मांगी थी, और उन्होंने मेरी मदद नहीं की। इसलिए, मैं अभी उनके नाम नहीं लेना चाहता, सिर्फ इसलिए कि वो मुझे बधाई दे रहे हैं।"