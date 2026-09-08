‘जब भी बिग बॉस चालू होता है तो मैं कहां से आ जाता हूं?’ बार-बार तुलना से परेशान शालीन भनोट ने फैंस से की खास अपील

Shalin Bhanot MC Stan Fight: ‘बिग बॉस’ का नया सीजन शुरू होते ही पुराने कंटेस्टेंट्स की याद आना कोई नई बात नहीं है। लेकिन शालीन भनोट के लिए यह सिलसिला कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया है। ‘बिग बॉस 16’ में नजर आए शालीन ने अब अलग-अलग सीजन के कंटेस्टेंट्स के साथ अपनी लगातार हो रही तुलना पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने पूछा कि हर बार नया सीजन शुरू होते ही उनका नाम क्यों सामने आ जाता है और फैंस से उनकी तुलना दूसरे कंटेस्टेंट्स से न करने की अपील की।