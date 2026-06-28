‘ड्रामेबाज कपल’ से लेकर ‘फेक रोमांस’ तक! आकांक्षा चमोला और गौरव खन्ना के तलाक की खबर के बाद सोशल मीडिया पर मचा बवाल

शो के दौरान आकांक्षा चमोला ने अपने सबसे बड़े सीक्रेट के बारे में बताया कि दोनों की फैमिली ने उन्हें कुछ समय अलग रहने की सलाह दी थी ताकि यह देखा जा सके कि क्या यह दूरी उन्हें एक-दूसरे को बेहतर ढंग से समझने और 'बिग बॉस 19' के बाद उनके रिश्ते में आए बदलावों पर सोचने में मदद करेगी। चमोला ने कहा, "चूंकि हम एक-दूसरे से बात करते रहे, इवेंट्स में साथ गए, एक-दूसरे का साथ दिया और सब कुछ शेयर किया, इसलिए सभी को लगा कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन शादीशुदा कपल वाले इमोशंस अब नहीं रहीं। मुझे लगता है कि ये हमारी फैमिलीज के लिए भी बहुत चौकाने वाली खबर होगी।"