‘उसे और ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे’ दीपिका की पहली हिट फिल्म पर शाहरुख खान ने किया था मजेदार कमेंट

बता दें, लंकेश ने बताया कि उन्होंने दीपिका को फिल्म की कहानी केवल एक लाइन में सुनाई और एक्ट्रेस ने तुरंत फिल्म के लिए हामी भर दी। साथ ही, साल 2006 में रिलीज हुई 'ऐश्वर्या' बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और करीब 50 दिनों तक सिनेमाघरों में चली। फिल्म की सफलता के बाद दीपिका की चर्चा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री तक पहुंच गई। इसमें निर्देशक ने एक दिलचस्प किस्सा भी शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि जब शाहरुख खान किसी इवेंट के लिए बेंगलुरु पहुंचे थे, तब मीडिया वालो ने उनसे 'ऐश्वर्या' की सफलता पर सवाल किया। इस पर शाहरुख ने मजाकिया अंदाज में कहा था कि अगर फिल्म इतनी बड़ी हिट है, तो शायद अब उन्हें दीपिका को और ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे और हंस पड़े।