आकांक्षा चमोला ने गौरव खन्ना से तलाक का बताया बड़ा कारण, बोलीं- एक-दूसरे के सही नहीं है हम

आकांक्षा के इस अनाउंसमेंट के बाद सोशल मीडिया पर लोग कमेंट कर रहे हैं। कोई कपल के लिए मासूस हो रहा है तो कोई इसे फेक बता रहा है। वहीं, कई लोग इस तलाक की और वजह भी ढूंढ रहे हैं। ऐसे में गौरव का एक पुराना इंटरव्यू भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने बिग बॉस 19 में अपने और आकांक्षा के बारे में खुलकर बात की थी। उन्होंने बताया था कि आकांक्षा मां नहीं बनना चाहतीं और वह बच्चे चाहते हैं। आकांक्षा को लगता है कि अगर बच्चे होंगे और जब वो दोनों काम पर जाएंगे तो बेबी का ध्यान कौन रखेगा? इसलिए गौरव का कहना है कि वह पत्नी के फैसले की कदर करते हैं और जो वो बोलेंगी वहीं करेंगे।