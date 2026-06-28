Welcome to the Jungle Box Office Collection Day 2: दूसरे दिन अक्षय कुमार का धमाका, फिल्म ने शनिवार को बनाया बड़ा रिकॉर्ड

सैकनिल्क के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, शनिवार को फिल्म के कलेक्शन में 31.1% की भारी बढ़त देखने को मिली है। फिल्म ने अपने दूसरे दिन धमाका करते हुए बॉक्स ऑफिस पर पूरे 20 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन किया है। पहले दिन फिल्म ने 15.25 करोड़ रुपये कमाए थे, जिससे साफ है कि वीकेंड पर दर्शकों की भारी भीड़ थिएटर्स का रुख कर रही है। अगर हम पेड प्रिव्यूज से हुई 3.75 करोड़ की कमाई को भी जोड़ लें, तो भारत में इस फिल्म का नेट कलेक्शन अब 39 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जबकि इसका ग्रॉस कलेक्शन 46.80 करोड़ रुपये हो चुका है।