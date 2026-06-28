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Welcome to the Jungle Box Office Collection Day 2: दूसरे दिन अक्षय कुमार का धमाका, फिल्म ने शनिवार को बनाया बड़ा रिकॉर्ड

Welcome to the Jungle Box Office Collection Day 2: अक्षय कुमार की मल्टीस्टारर फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है। शनिवार को फिल्म की कमाई में 31% की शानदार बढ़त दर्ज की गई और इसने दूसरे दिन एक बड़ा रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। फिल्म रविवार को कई रिकॉर्ड ध्वस्त कर सकती है।
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मुंबई

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Priyanka Dagar

Jun 28, 2026

Welcome to the Jungle Box Office Collection Day 2 Akshay kumar film made a record on saturday

'वेल्कम टू द जंगल' डे 2 कलेक्शन

Welcome to the Jungle Box Office Collection Day 2: अक्षय कुमार की मच-अवेटेड कॉमेडी-एक्शन ड्रामा फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' (Welcome To The Jungle) ने सिनेमाघरों में रिलीज होते ही तहलका मचा दिया है। इस मल्टीस्टारर फिल्म को दर्शकों का इतना जबरदस्त प्यार मिल रहा है कि बॉक्स ऑफिस पर इसका जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। पहले दिन डबल डिजिट में ओपनिंग करने के बाद, फिल्म ने अपने दूसरे दिन यानी शनिवार को और भी धुआंधार कमाई की है।

वेलकम टू द जंगल का दूसरे दिन का कलेक्शन

सैकनिल्क के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, शनिवार को फिल्म के कलेक्शन में 31.1% की भारी बढ़त देखने को मिली है। फिल्म ने अपने दूसरे दिन धमाका करते हुए बॉक्स ऑफिस पर पूरे 20 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन किया है। पहले दिन फिल्म ने 15.25 करोड़ रुपये कमाए थे, जिससे साफ है कि वीकेंड पर दर्शकों की भारी भीड़ थिएटर्स का रुख कर रही है। अगर हम पेड प्रिव्यूज से हुई 3.75 करोड़ की कमाई को भी जोड़ लें, तो भारत में इस फिल्म का नेट कलेक्शन अब 39 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जबकि इसका ग्रॉस कलेक्शन 46.80 करोड़ रुपये हो चुका है।

वहीं, फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' ने रिलीज के दूसरे दिन बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। यह इस साल की बॉलीवुड की तीसरी सबसे बड़ी ओपनर फिल्म बन गई है। इस लिस्ट में पहले दो पायदानों पर 'धुरंधर: द रिवेंज' और 'बॉर्डर 2' का कब्जा है।

34 कलाकारों की फौज और अतरंगी कहानी

फिल्म की कहानी बेहद दिलचस्प और अतरंगी है। यह एक ऐसे चालाक राजनेता के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपनी 2000 करोड़ रुपये की अघोषित संपत्ति को टैक्स रेड से बचाने के लिए एक नकली फिल्म बनाने का नाटक करता है। इस फर्जी फिल्म में वह फ्लॉप एक्टर्स और एक नौसिखिए डायरेक्टर को काम पर रख लेता है। लेकिन असली मजा तब शुरू होता है जब नेता का सारा पैसा गायब हो जाता है और इस पूरी टीम को सिर्फ 24 घंटे के भीतर फिल्म को सुपरहिट बनाना होता है, वो भी खतरनाक आतंकवादियों का सामना करते हुए।

अहमद खान के निर्देशन में बनी इस फिल्म की सबसे बड़ी USP इसकी स्टारकास्ट है। बॉलीवुड के इतिहास में शायद ही किसी फिल्म में इतने सारे मशहूर कलाकार एक साथ दिखे हों। अक्षय कुमार के अलावा फिल्म में सुनील शेट्टी, परेश रावल, फरीदा जलाल, जॉनी लीवर, श्रेयस तलपड़े, राजपाल यादव, कृष्णा अभिषेक, कीकू शारदा, दलेर मेहंदी, आफताब शिवदासानी और उर्वशी रौतेला जैसे करीब 34 दिग्गज कलाकारों ने अपनी कॉमेडी का तड़का लगाया है। कुल मिलाकर, 'वेलकम' फ्रेंचाइजी की यह तीसरी किस्त दर्शकों को खूब गुदगुदा रही है।

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Updated on:

28 Jun 2026 09:52 am

Published on:

28 Jun 2026 09:37 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Welcome to the Jungle Box Office Collection Day 2: दूसरे दिन अक्षय कुमार का धमाका, फिल्म ने शनिवार को बनाया बड़ा रिकॉर्ड

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