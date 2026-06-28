गोविंदा के अफेयर्स पर सुनीता आहूजा का खुलासा, कहा- घुटने पर गोली तभी लगती है जब कोई और आ जाती है

Sunita Ahuja statements on Govinda affairs:नेटफ्लिक्स का नया रियलिटी शो 'लॉक अप' (Lock Upp) शुरू होते ही विवादों और चौंकाने वाले खुलासों के कारण सुर्खियों में आ गया है। शो में आकांक्षा चमोला के तलाक के एलान और वरुण यादव पर लगे गंभीर आरोपों के बाद, अब बॉलीवुड के 'हीरो नंबर 1' गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा (Sunita Ahuja) ने अपने बयानों से इंटरनेट पर खलबली मचा दी है। शो में बतौर कैदी एंट्री करने से पहले सुनीता ने गोविंदा के पिछले प्रेम संबंधों और अफेयर्स की तरफ खुलकर इशारा किया, जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया।