28 जून 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

गोविंदा के अफेयर्स पर सुनीता आहूजा का खुलासा, कहा- घुटने पर गोली तभी लगती है जब कोई और आ जाती है

Netflix Lock Upp show: नेटफ्लिक्स के नए रियलिटी शो 'लॉक अप' में गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने अपनी बेबाकी से सबको चौंका दिया है। शो की शुरुआत में ही सुनीता ने फराह खान के सामने गोविंदा के पिछले अफेयर्स और प्रेम संबंधों को लेकर कई ऐसे राज खोले हैं, जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। साथ ही उन्होंने गोविंदा के घुटने पर लगी गोली पर भी तंज कसा है।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Jun 28, 2026

Sunita Ahuja big reveals on husband Govinda past affairs and shot himself in netflix lock upp show

सुनीता आहूजा ने गोविंदा के अफेयर पर किया कमेंट

Sunita Ahuja statements on Govinda affairs:नेटफ्लिक्स का नया रियलिटी शो 'लॉक अप' (Lock Upp) शुरू होते ही विवादों और चौंकाने वाले खुलासों के कारण सुर्खियों में आ गया है। शो में आकांक्षा चमोला के तलाक के एलान और वरुण यादव पर लगे गंभीर आरोपों के बाद, अब बॉलीवुड के 'हीरो नंबर 1' गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा (Sunita Ahuja) ने अपने बयानों से इंटरनेट पर खलबली मचा दी है। शो में बतौर कैदी एंट्री करने से पहले सुनीता ने गोविंदा के पिछले प्रेम संबंधों और अफेयर्स की तरफ खुलकर इशारा किया, जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया।

सुनीता आहूजा ने गोविंदा के अफेयर्स को खोली पोल

जेल में एंट्री से ठीक पहले जब होस्ट फराह खान ने सुनीता से मजाक में कहा कि लोग अक्सर सोचते हैं कि उन्होंने चार दशकों के वैवाहिक जीवन में अपने पति को 'हीरो नंबर 1' से 'कुली नंबर 1' कैसे बना दिया? इस पर बेहद बेबाकी से जवाब देते हुए सुनीता ने कहा, "अब प्यार करो तो आपको सब कुछ बर्दाश्त करना चाहिए।"

इसके तुरंत बाद सुनीता ने जो कहा, उसने वहां मौजूद सभी प्रतियोगियों और होस्ट को हैरान कर दिया। सुनीता ने हंसते हुए कहा, "छोड़ो न, जिंदगी में उन्होंने कितने अफेयर किए। चलो, हीरो-हीरोइन में तो अफेयर होते ही हैं, कोई बात नहीं।" इसके साथ ही उन्होंने तंज कसते हुए यह भी कह दिया कि जिंदगी में बेटा होना चाहिए, पति नहीं, जिसे सुनकर सेट पर ठहाके गूंज उठे।

गोविंदा की चोट पर कसा मजेदार तंज

बातचीत के दौरान सुनीता ने गोविंदा के पैर में लगी पुरानी चोट का जिक्र करते हुए उन पर चुटकी ली। उन्होंने मजाकिया लहजे में गोविंदा का निकनेम लेकर कहा, "सुन रहे हो चीची, तो सुन लेना कि घुटनों पर गोली तभी लगती है जब जिंदगी में कोई और आ जाती है। वो भी मैंने झूठ नहीं बोला।" इस पर फराह खान ने भी माहौल को और मजेदार बनाते हुए कहा कि सुनीता ने पहले उनसे कहा था कि अगर वह चाहतीं, तो यह शॉट बिल्कुल सही जगह पर लगता।

बता दें, गोविंदा और सुनीता की प्रेम कहानी 1980 के दशक की है। दोनों की मुलाकात पारिवारिक रिश्तों के जरिए हुई थी और मार्च 1987 में दोनों ने शादी कर ली थी। उस दौर में गोविंदा के स्टारडम को बचाने के लिए इस शादी को काफी समय तक गुप्त रखा गया था। आज इस कपल के दो बच्चे, टीना और यशवर्धन हैं। वहीं, अब सुनीता के इस बेबाक अंदाज ने साफ कर दिया है कि 'लॉक अप' के आने वाले एपिसोड्स में और भी कई बड़े राज खुलने वाले हैं।

केतन अग्रवाल हत्याकांड पर कंगना रनौत का फूटा गुस्सा, बच्चों के पाप और माता-पिता की परवरिश पर दिया बयान

ये भी पढ़ें
Kangana ranaut reacts to ketan agrawal murder case said Parents upbringing not bad Blamed social media

खबर शेयर करें:

Updated on:

28 Jun 2026 07:55 am

Published on:

28 Jun 2026 07:51 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / गोविंदा के अफेयर्स पर सुनीता आहूजा का खुलासा, कहा- घुटने पर गोली तभी लगती है जब कोई और आ जाती है

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

“काश मुझे न मारा होता”, ‘मिर्जापुर: द मूवी’ से हुई विक्रांत मैसी की छुट्टी तो एक्टर ने दिया बयान

Vikrant massey emotional on mirzapur the movie jitendra kumar replaces her said kash mujhe na mara hota
बॉलीवुड

‘Welcome to the Jungle’ पर कॉपी का आरोप? अहमद खान ने तोड़ी चुप्पी, बोले-तुलना करना गलत है

Welcome to the Jungle
बॉलीवुड

क्या कृति सेनन और रूमर्ड बॉयफ्रेंड कबीर बहिया का हो गया ब्रेकअप? दूसरी लड़की संग स्पॉट होते ही उठे सवाल

Kriti Sanon Rumoured Boyfriend Kabir Bahia
बॉलीवुड

रील्स से प्लेलिस्ट तक! जानिए क्यों नितिन मुकेश के ‘वफा न रास आई’ गाने में आशिक ढूंढते हैं सुकून

Nitin mukesh Birthday Special song wafa na raas aayi classic sad song for broken hearts
बॉलीवुड

‘मैं सासंद-विधायक नहीं जो बिक जाऊं’, शेखर सुमन ने अपने शो से भरी हुंकार, बोले- मेरी आवाज कोई नहीं दबा सकता

Shekhar Suman Tonite Show
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.