केतन अग्रवाल हत्याकांड पर कंगना रनौत का फूटा गुस्सा, बच्चों के पाप और माता-पिता की परवरिश पर दिया बयान

जांच के मुताबिक, सिया और उसके प्रेमी चेतन ने 14 जून को पहली बार लोहागढ़ किले में केतन को खाई में धकेल कर मारने की कोशिश की थी, लेकिन तब केतन एक झाड़ी पकड़कर बच गया था। उस वक्त सिया ने सांप देखने का नाटक कर बात पलट दी थी। लेकिन कुछ दिनों बाद सिया दोबारा केतन को उसी किले में ले गई, जहां चेतन भी छिपा हुआ था। इस बार दोनों ने मिलकर केतन को पीछे से धक्का दे दिया, जिससे 370 फीट नीचे गिरकर उसकी मौत हो गई।