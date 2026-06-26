हजारों की भीड़ में महिला फैन ने चिल्लाकर शाहरुख खान से किया प्यार का इजहार, एक्टर बोले- ये सब बातें अकेले में

शाहरुख खान को फीमेल फैन ने किया प्रपोज
Shah Rukh Khan reply to married female fan: बॉलीवुड के 'किंग खान' यानी शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की दीवानगी दुनिया भर में किस कदर है, यह किसी से छिपा नहीं है। हाल ही में जब वे रोहन कॉर्पोरेशन के एक विशेष कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 25 जून को मंगलुरु पहुंचे, तो वहां का नजारा देखने लायक था।
एयरपोर्ट से लेकर कार्यक्रम स्थल तक, शाहरुख की एक झलक पाने के लिए प्रशंसकों का हुजूम उमड़ पड़ा। इस इवेंट के कई वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं, लेकिन उनमें से एक वीडियो ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है, जिसमें शाहरुख खान एक शादीशुदा महिला फैन के प्रपोजल पर अपनी हाजिरजवाबी से सबका दिल जीतते नजर आ रहे हैं।
कार्यक्रम के दौरान शाहरुख खान स्टेज से दर्शकों के साथ बातचीत कर रहे थे और अपने कुछ सिग्नेचर स्टेप्स पर डांस भी कर रहे थे। इसी बीच दर्शकों में बैठी एक महिला प्रशंसक ने माइक पर शाहरुख के लिए अपनी दीवानगी का इजहार करते हुए सरेआम कह दिया कि वह शाहरुख को अपने खुद के पति से भी ज्यादा प्यार करती हैं।
यह सुनते ही शाहरुख खान अपनी ट्रेडमार्क मुस्कान बिखेरते हुए जोर से हंस पड़े। उन्होंने तुरंत चुटकी लेते हुए मजाकिया अंदाज में कहा, "अरे, ये सब बातें तो अकेले में बतानी चाहिए ना!" शाहरुख के इस जवाब पर पूरा हॉल ठहाकों से गूंज उठा। इसके बाद किंग खान ने बहुत ही शालीनता से बात को संभालते हुए आगे कहा, "मैं जानता हूं कि यह आपकी भावनाओं को व्यक्त करने का एक तरीका है। मैं आपकी इस भावना की कद्र करता हूं और मुझे पूरा यकीन है कि आपके पति भी इस बात को अच्छे से समझते होंगे। मैं आप सभी से बहुत प्यार करता हूं, आपके पति से भी प्यार करता हूं और आपके परिवार से भी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।"
एक अन्य वीडियो में जब एक फैन ने उनसे पूछा कि अगर वह अभिनेता नहीं बनते, तो आज क्या कर रहे होते? इस पर शाहरुख ने बेहद दिल छू लेने वाला जवाब दिया। उन्होंने कहा, "अगर मैं एक्टर नहीं होता, तो मुझे मंगलुरु जैसे खूबसूरत शहर में रहना बहुत पसंद आता। मैं यहां एक टीचर बनता और मुझे लगता है कि मैं यहां के सेंट अलॉयसियस स्कूल, शारदा विद्यालय या माउंट कार्मेल स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहा होता।" शाहरुख के इस बयान ने स्थानीय लोगों का दिल जीत लिया।
अगर वर्क फ्रंट की बात करें, तो शाहरुख खान जल्द ही अपनी आगामी फिल्म 'किंग' (King) में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म की सबसे खास बात यह है कि इसमें वे पहली बार अपनी बेटी सुहाना खान (Suhana Khan) के साथ बड़े पर्दे पर स्क्रीन स्पेस शेयर करेंगे। नेटफ्लिक्स की फिल्म 'द आर्चीज' से डेब्यू करने के बाद सुहाना खान की यह पहली थिएटर रिलीज फिल्म होगी, जिसे लेकर फैंस बेहद एक्साइटेड हैं।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग