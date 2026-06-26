हजारों की भीड़ में महिला फैन ने चिल्लाकर शाहरुख खान से किया प्यार का इजहार, एक्टर बोले- ये सब बातें अकेले में

यह सुनते ही शाहरुख खान अपनी ट्रेडमार्क मुस्कान बिखेरते हुए जोर से हंस पड़े। उन्होंने तुरंत चुटकी लेते हुए मजाकिया अंदाज में कहा, "अरे, ये सब बातें तो अकेले में बतानी चाहिए ना!" शाहरुख के इस जवाब पर पूरा हॉल ठहाकों से गूंज उठा। इसके बाद किंग खान ने बहुत ही शालीनता से बात को संभालते हुए आगे कहा, "मैं जानता हूं कि यह आपकी भावनाओं को व्यक्त करने का एक तरीका है। मैं आपकी इस भावना की कद्र करता हूं और मुझे पूरा यकीन है कि आपके पति भी इस बात को अच्छे से समझते होंगे। मैं आप सभी से बहुत प्यार करता हूं, आपके पति से भी प्यार करता हूं और आपके परिवार से भी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।"