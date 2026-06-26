9 साल बाद ‘बाहुबली 3’ पर आया बड़ा अपडेट, प्रभास ने दिया हिंट, बोले- विरासत जारी है

चार एपिसोड की इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज में फिल्मों के पर्दे के पीछे की कहानी, भारी निर्माण चुनौतियों, पैसों की किल्लत और एसएस राजामौली के विजनरी जोखिमों को दिखाया गया है। लेकिन सबसे बड़ा धमाका इसके आखिरी एपिसोड में होता है। एक सीन में भल्लालदेव का किरदार निभाने वाले राणा दग्गुबाती सोफे पर बैठे प्रभास और अनुष्का शेट्टी की तरफ देखते हुए कहते हैं, "मुझे नहीं पता कि मुझे यह बात सार्वजनिक रूप से कहनी चाहिए या नहीं। लेकिन अभी राजामौली सर और हमारे प्रोड्यूसर शोबू गारू यहां नहीं हैं, इसलिए मैं अपने मन की बात कह देता हूं। भले ही दुनिया अभी इसके लिए पूरी तरह तैयार न हो, लेकिन एक बात तय है कि बाहुबली की और फिल्में जरूर आएंगी!"