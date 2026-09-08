वडोदरा में ‘धुरंधर’ के गानों पर की PM मोदी ने एंट्री, ‘आरी-आरी’ गाने से हुआ स्वागत

हालांकि, इस गाने का मूल कनेक्शन फिल्म से नहीं है। 'आरी-आरी' को मूल रूप से डेनिश-इंडियन पॉप जोड़ी बॉम्बे रॉकर्स ने 2005 में अपने एल्बम ‘इन्ट्रोड्यूसिंग’ में पेश किया था। कई साल बाद फिल्म में इस्तेमाल होने के बाद ये गाना सोशल मीडिया और युवाओं के बीच फिर चर्चा में आ गया। वडोदरा में पीएम मोदी के स्वागत के दौरान इसे 'वि विल रॉक यू' के साथ जोड़कर एक एनर्जेटिक प्रस्तुति तैयार की गई। इसके अलावा कार्यक्रम में गुजराती संगीत और दो अन्य हिंदी गानों का भी इस्तेमाल हुआ, जिससे पूरे माहौल में स्थानीय रंग नजर आया।