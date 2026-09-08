विजय संग डेटिंग की खबरों के बीच त्रिशा पर कंगना रनौत का बड़ा बयान, बोलीं- ‘महिलाओं का ही क्यों होता है कैरेक्टर एसेसिनेशन?’

कंगना ने किसी का नाम लिए बिना कहा, “आपने देखा है कि तमिलनाडु में क्या हुआ, जहां एक बहुत सम्मानित कलाकार और एक्ट्रेस ऐसे मामले में शामिल थीं, जिसमें रिश्ता दोनों पार्टियों के बीच था। हालांकि, जब गाली-गलौज और कैरेक्टर एसेसिनेशन की बात आती है, तो हमेशा महिला को ही टारगेट किया जाता है।” उन्होंने आगे कहा कि यह सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। उनके मुताबिक, दुनिया भर में कामकाजी, सफल, पावर और अथॉरिटी वाली महिलाओं को उनके कैरेक्टर को लेकर निशाना बनाने की कोशिश की जाती है।