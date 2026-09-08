जंतर-मंतर पर बोले थे ‘मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं’, अब ‘Devil’ में दिखा स्टूडेंट प्रोटेस्ट तो दिलजीत दोसांझ पर उठे सवाल, Video वायरल

उस वक्त दिलजीत ने कहा था कि उन्हें जंतर-मंतर पर चल रहे प्रोटेस्ट के बारे में जानकारी नहीं है। उन्होंने खुद को इन प्रदर्शनों और बाकी चीजों से दूर रखने की बात कहते हुए कहा था, ‘मैं एक आर्टिस्ट हूं। मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूं।’ अब ‘डेविल’ के वीडियो के आखिर में भी ‘मैं एक आर्टिस्ट हूं ब्रो’ लाइन सुनाई देती है। इसी वजह से सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स उनके पुराने बयान और नए गाने के बीच कनेक्शन की चर्चा कर रहे हैं।