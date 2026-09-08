‘बिहारी होने की वजह से भेदभाव?’ एक्टर क्रांति प्रकाश झा ने गिनाईं बिहार की 5 भाषाएं, बोले- ‘लोगों को पता ही नहीं ये’

उनकी इस बात का मुख्य जोर यही था कि किसी क्षेत्र की पहचान को सिर्फ एक भाषा या एक तरह के सिनेमा तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए। बिहार की अपनी कई भाषाएं और सांस्कृतिक पहचान हैं, जिन्हें व्यापक स्तर पर समझने की जरूरत है। क्रांति प्रकाश झा ने ये बातचीत शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में की, जहां उन्होंने बिहार की भाषाई विविधता और उससे जुड़े सिनेमा पर अपनी राय साझा की।