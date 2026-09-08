‘सच्चा प्यार इंसान देखता है, मजहब नहीं’, निक्की तंबोली-अरबाज पटेल के बयान पर सोशल मीडिया यूजर्स ने कही ये बात

एक यूजर ने लिखा कि सच्चा प्यार इंसान को देखता है, उसका मजहब नहीं। वहीं, दूसरे यूजर ने दोनों की जोड़ी को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी , तो तीसरे ने लिखा खुद ही जोड़ रही है, हमें तो लेना देना ही नहीं दोनों का कॉन्ट्रोवर्सी करो या जिंदा होने का सबूत देते रहो, कोई लेना-देना नहीं है और अन्य ने इसे खूबसूरत बताया। बता दें, निक्की और अरबाज के इंटरव्यू के बाद एक बार फिर उनके रिश्ते और ब्रेकअप को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई है।