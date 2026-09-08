‘इनके बच्चे कौन सा धर्म अपनाएंगे?’, हिंदू-मुस्लिम विवाद पर भड़कीं निक्की तंबोली, अरबाज संग रिश्ते पर की बात

निक्की तंबोली- अरबाज पटेल (फोटो सोर्स- Instagram/nikki_tamboli)
Nikki Tamboli-Arbaz Patel On Hindu-Muslim: टीवी और रियलिटी शो की दुनिया में निक्की तंबोली और अरबाज पटेल की जोड़ी काफी चर्चा में रहती है। दोनों की मुलाकात ‘बिग बॉस मराठी 5’ के दौरान हुई थी और इसके बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं। साल 2024 से एक-दूसरे को डेट कर रहे निक्की और अरबाज अक्सर सोशल मीडिया पर साथ नजर आते हैं। हाल ही में दोनों ने अपने रिश्ते, लोगों की सोच और धर्म को लेकर होने वाली चर्चाओं पर खुलकर बात की।
निक्की तंबोली और अरबाज पटेल ने एक इंटरव्यू के दौरान उस सवाल का भी जवाब दिया जिसमें उनसे पूछा गया कि लोग उनके रिश्ते को लेकर सबसे ज्यादा किस बात को लेकर गलत धारणा रखते हैं। इस दौरान निक्की और अरबाज को कमेंट पढ़ाए गए। एक कमेंट में लिखा था कि उनके बच्चे कौन सा धर्म अपनाएंगे? बातचीत में धर्म का मुद्दा सामने आया तो निक्की ने कहा कि लोग उनके रिश्ते को अक्सर इसी नजरिए से देखते हैं, लेकिन दोनों इस तरह की चर्चाओं को ज्यादा महत्व नहीं देना चाहते।
निक्की ने बातचीत के दौरान कहा कि उनके रिश्ते को लेकर लोग जो कुछ भी सोचते हैं, वह उसे लेकर परेशान नहीं होतीं। उनका मानना है कि हर व्यक्ति को अपनी राय रखने का अधिकार है। वह किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहतीं और इसलिए इस तरह के सवालों का जवाब भी गरिमा के साथ देने की कोशिश करती हैं।
वहीं अरबाज पटेल ने साफ किया कि वो अपने रिश्ते को हिंदू-मुस्लिम या किसी धार्मिक बहस में नहीं ले जाना चाहते। उनके मुताबिक, उनके लिए यह मुद्दा उनके रिश्ते से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है।
निक्की ने भी इसी बात को आगे बढ़ाते हुए इंसानियत को प्राथमिकता देने की बात कही। उनका कहना था कि उनके लिए धर्म से ज्यादा अहम मानवता है और उनकी नीयत किसी को दुख पहुंचाने की नहीं है।
इंटरव्यू में जब दोनों से भविष्य में उनके बच्चों के धर्म को लेकर सवाल किया गया तो निक्की ने इसका तुरंत जवाब दिया। उन्होंने कानून का हवाला देते हुए कहा कि इस मुद्दे पर टिप्पणी करने से पहले लोगों को संबंधित नियमों की जानकारी हासिल करनी चाहिए।
हालांकि, यहां यह ध्यान रखना जरूरी है कि बच्चों के धर्म और व्यक्तिगत धार्मिक पहचान से जुड़े नियम अलग-अलग परिस्थितियों और कानूनी प्रावधानों पर निर्भर कर सकते हैं। इसलिए निक्की की टिप्पणी को उनके व्यक्तिगत जवाब के रूप में देखा जाना चाहिए।
निक्की और अरबाज का रिश्ता इससे पहले भी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन चुका है। कुछ समय पहले दोनों ने इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को अनफॉलो किया था और उनके कुछ पोस्ट को देखकर लोगों ने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया था कि दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। इसके बाद उनके ब्रेकअप की खबरें तेजी से फैलने लगीं। लेकिन बाद में सामने आया कि यह सब उनके गाने ‘किसी और की गली’ के प्रमोशन का हिस्सा था।
फिलहाल निक्की और अरबाज अपने रिश्ते को लेकर खुलकर सामने आते रहे हैं। धर्म से जुड़े सवालों पर उनका रुख भी यही संकेत देता है कि वे अपने रिश्ते को धार्मिक पहचान के बजाय आपसी समझ और इंसानियत के नजरिए से देखते हैं।
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