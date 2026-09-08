‘इनके बच्चे कौन सा धर्म अपनाएंगे?’, हिंदू-मुस्लिम विवाद पर भड़कीं निक्की तंबोली, अरबाज संग रिश्ते पर की बात

निक्की तंबोली और अरबाज पटेल ने एक इंटरव्यू के दौरान उस सवाल का भी जवाब दिया जिसमें उनसे पूछा गया कि लोग उनके रिश्ते को लेकर सबसे ज्यादा किस बात को लेकर गलत धारणा रखते हैं। इस दौरान निक्की और अरबाज को कमेंट पढ़ाए गए। एक कमेंट में लिखा था कि उनके बच्चे कौन सा धर्म अपनाएंगे? बातचीत में धर्म का मुद्दा सामने आया तो निक्की ने कहा कि लोग उनके रिश्ते को अक्सर इसी नजरिए से देखते हैं, लेकिन दोनों इस तरह की चर्चाओं को ज्यादा महत्व नहीं देना चाहते।