‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ में रोस्ट हुईं सुरभि वंजारा, ट्रोल्स को दिया करारा जवाब- ‘मम्मी जी ने मुझे ट्रेन किया है’

Surbhi Vanzara after India's Got Latent: एक्ट्रेस सुरभि वंजारा हाल ही में समय रैना के शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट 2’ में नजर आईं। शो में उनके स्टैंड-अप पर जमकर रोस्ट हुआ और इसके बाद सोशल मीडिया पर भी उन्हें ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। अब सुरभि ने शो के बाद अपना पहला वीडियो शेयर कर ट्रोल्स को लेकर मजेदार अंदाज में अपनी बात रखी है। एक्ट्रेस ने कहा कि उन्हें न तो रोस्ट से डर लगा और न ही ट्रोलिंग से, क्योंकि उनकी सास ने उन्हें पहले ही हर तरह की आलोचना का सामना करने के लिए ‘ट्रेन’ कर दिया है।