‘भेड़िया नंबर वन’, समय रैना ने वरुण धवन की ऐसे ली चुटकी, ‘टेढ़ी हंसी’ वाला VIDEO देख हंस पड़े फैंस, बोले- इसको क्यों बुलाया

इस दौरान समय ने वरुण को ‘भेड़िया नंबर वन’ कहकर उनकी फिल्म का जिक्र किया। इसके बाद दोनों के बीच कुश्ती और जानवरों की एक्टिंग करने को लेकर भी मजाक चलता है। समय ने वरुण को एक जानवर की तरह एक्ट करने के लिए कहा, जिस पर वरुण ‘पिकॉक’ यानी मोर बनने की बात कहते हैं। बदा कि, क्लिप में बातचीत के दौरान समय का अंदाज काफी बेबाक नजर आता है। हालांकि, वायरल हो रही फुटेज को लेकर दर्शक आने वाले पूरे एपिसोड को देखने के लिए उत्सुक हैं।