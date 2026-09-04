Mirzapur The Movie Twitter Reaction: ‘मिर्जापुर’ फिल्म देख कोई बोला जबरदस्त तो किसी ने कहा भयानक आपदा, पढ़ें पब्लिक रिव्यू

Mirzapur The Movie Twitter Reaction: 'मिर्जापुर: द मूवी' (Mirzapur: The Movie) ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर सफलता के झंडे गाड़ने के बाद अब सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। कालीन भैया का खौफ, गुड्डू पंडित का सनक भरा एक्शन और मुन्ना भैया की वापसी को देखने के लिए थिएटर्स में दर्शकों की भीड़ उमड़ रही है। ऐसे में सोशल मीडिया पर फर्स्ट डे फर्स्ट शो के रिव्यू भी आ गए हैं। किसी ने इसे ब्लॉकबस्टर करार दिया है तो किसी ने इसे बकवास कहा।