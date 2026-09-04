‘स्वरा भास्कर खिलजी के साथ लिव-इन में रह सकती थीं’ भड़के वरिष्ठ पत्रकार , बोले- इनकी सोच ही अलग है

Senior Journalist comment on swara bhaskar jauhar remark: स्वरा भास्कर इन दिनों अपने बेबाक बयानों को लेकर विवाद में फंसी हुई हैं। उन्होंने हाल ही में फिल्म पद्मावत में दिखाए गए जौहर सीन पर आपत्ति जताई थी और उसे रेप का नाम दिया था। जिसके चलते उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। उनके खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन हो रहे हैं। अब ऐसे में एक टीवी डिबेट शो में स्वरा भास्कर के खिलाफ वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री ने ऐसा बयान दिया जो वायरल हो गया। उन्होंने कहा कि स्वरा भास्कर अगर उस समय होतीं तो खिलजी के साथ भी लिव-इन में रह सकती थीं।