‘कंगना की खराब परवरिश हुई, मैंने कभी नहीं कहा’, पुराने विवाद पर बोलीं तापसी पन्नू, लिया यू-टर्न

Taapsee Pannu On Kangana Ranaut: बॉलीवुड में तापसी पन्नू और कंगना रनौत के बीच पुरानी जुबानी तकरार एक बार फिर चर्चा में आ गई है। तापसी पन्नू इन दिनों अपनी फिल्म ‘गांधारी’ को लेकर सुर्खियों में हैं। इसी दौरान एक इंटरव्यू में उनसे कंगना रनौत के साथ उनके पुराने विवाद को लेकर सवाल किया गया। जवाब में तापसी ने अपने पुराने बयान का जिक्र करते हुए कहा कि उनके शब्दों का मतलब वह नहीं था, जैसा कि लोगों ने समझ लिया।