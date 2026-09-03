‘कंगना की खराब परवरिश हुई, मैंने कभी नहीं कहा’, पुराने विवाद पर बोलीं तापसी पन्नू, लिया यू-टर्न

कंगना रनौत और तापसी पन्नू (फोटो सोर्स- Instagram/bbc hindi)
Taapsee Pannu On Kangana Ranaut: बॉलीवुड में तापसी पन्नू और कंगना रनौत के बीच पुरानी जुबानी तकरार एक बार फिर चर्चा में आ गई है। तापसी पन्नू इन दिनों अपनी फिल्म ‘गांधारी’ को लेकर सुर्खियों में हैं। इसी दौरान एक इंटरव्यू में उनसे कंगना रनौत के साथ उनके पुराने विवाद को लेकर सवाल किया गया। जवाब में तापसी ने अपने पुराने बयान का जिक्र करते हुए कहा कि उनके शब्दों का मतलब वह नहीं था, जैसा कि लोगों ने समझ लिया।
तापसी ने 'बीबीसी हिंदी' से बातचीत में बताया कि जब भी वो मीडिया से बातचीत करती हैं और कोई विवाद या खबर उनसे जुड़ती है, तो कंगना का मुद्दा भी किसी न किसी तरह बातचीत में आ जाता है। उन्होंने कहा कि दोनों के बीच सीधे संवाद की स्थिति कभी नहीं बनी और उनके बीच जो भी बातें सार्वजनिक हुईं, उनमें मीडिया की भूमिका ज्यादा रही।
अभिनेत्री के मुताबिक, उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि कंगना से बैठकर व्यक्तिगत तौर पर इस पुराने विवाद पर चर्चा की जाए। बल्कि हर बार पत्रकारों की ओर से उनसे कंगना के बारे में सवाल किए गए और उन्होंने उन्हीं सवालों का जवाब दिया।
तापसी ने अपने पुराने बयान को साफ करते हुए कहा कि उनका कहना केवल इतना था कि किसी व्यक्ति का व्यवहार और बातचीत करने का तरीका उसकी परवरिश की झलक देता है। लेकिन उन्होंने ये दावा नहीं किया था कि कंगना की परवरिश खराब है।
उनके मुताबिक, उनके बयान को जिस तरह पेश किया गया, उससे यह धारणा बनी कि उन्होंने कंगना के परिवार या परवरिश पर सीधा सवाल उठाया था। तापसी ने इससे इनकार करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी परवरिश को बेहतर और कंगना की परवरिश को खराब नहीं बताया था।
दिलचस्प बात यह है कि पुराने विवाद के बावजूद तापसी ने कंगना के करियर और उनके संघर्ष की तारीफ की। उन्होंने माना कि कंगना उनसे पहले फिल्म इंडस्ट्री में आईं और उन्होंने अपने करियर के दौरान कई ऐसी सीमाएं तोड़ीं, जिनकी वजह से बाद में आने वाली अभिनेत्रियों के लिए रास्ते खुले।
तापसी ने यह भी संकेत दिया कि किसी व्यक्ति के काम की सराहना करने और निजी तौर पर उससे सहमत होने के बीच अंतर होता है। उनके मुताबिक, यह जरूरी नहीं कि दो कलाकार एक-दूसरे को पसंद करें, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि एक कलाकार दूसरे के पेशेवर योगदान को नकार दे।
तापसी की बातों से साफ है कि वह कंगना को लेकर अपने मौजूदा रुख को पूरी तरह बदलती हुई नजर नहीं आईं। उन्होंने कहा कि दोनों की राय लंबे समय से लगभग वही रही है। हालांकि, उन्होंने अपने पुराने बयान के उस हिस्से को जरूर स्पष्ट किया, जिसे कंगना की परवरिश पर टिप्पणी के तौर पर देखा गया था।
इस समय तापसी पन्नू अपनी फिल्म ‘गांधारी’ को लेकर चर्चा में हैं। फिल्म के प्रचार के दौरान उनसे उनके करियर, फिल्मों और पुराने विवादों से जुड़े सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। ऐसे में कंगना रनौत के साथ उनका पुराना विवाद एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है।
तापसी की ताजा सफाई से ये जरूर साफ होता है कि वह पुराने बयान को लेकर अपनी बात का अर्थ अलग तरीके से समझाना चाहती हैं। हालांकि, कंगना और तापसी के बीच चली आ रही सार्वजनिक नोकझोंक को देखते हुए इस बयान के बाद भी दोनों अभिनेत्रियों का पुराना विवाद पूरी तरह खत्म होता नजर नहीं आता।
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