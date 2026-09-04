स्वरा भास्कर जौहर विवाद: मिताली ठाकुर से लेकर महामंडलेश्वर स्वामी यतींद्रानंद गिरि महाराज ने दिया बयान, बोले- ये आदर्श लोग नहीं

स्वामी यतींद्रानंद गिरि महाराज ने कहा, "जो जैसा होता है उसकी वैसी ही सोच होती है। ये जो बॉलीवुड से जुड़े लोग हैं, इन्हें हमने कभी भी समाज का आइकॉन नहीं माना है। ये लोग समाज के आदर्श नहीं हैं। इनका मुख्य काम केवल मनोरंजन करना है और यह परंपरा अनादि काल से चली आ रही है। पहले गांव-देहात में नौटंकी वगैरह होती थी, अब वही चीजे टीवी और सिनेमा के पर्दे पर आ गई हैं। इसलिए न तो इनका चरित्र समाज के लिए आदर्श है और न ही इनकी बातें। हम ऐसे लोगों के बयान को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेते ये इनका धंधा है।”