17 थप्पड़ खाने के बाद आमिर खान का सूजा गाल, अक्षय खन्ना के साथ फिल्म ‘दिल चाहता है’ से जुड़ा है किस्सा

Aamir Khan-Akshaye Khanna Dil Chahta Hai: बॉलीवुड की कुछ फिल्में ऐसी होती हैं, जिनकी कहानी और किरदार रिलीज के सालों बाद भी दर्शकों के बीच अपनी जगह बनाए रखते हैं। फरहान अख्तर की फिल्म ‘दिल चाहता है’ भी ऐसी ही फिल्मों में शामिल है। आमिर खान, अक्षय खन्ना और सैफ अली खान की दोस्ती की कहानी ने युवाओं के रिश्तों और दोस्ती को पर्दे पर देखने का नजरिया बदल दिया था।