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17 थप्पड़ खाने के बाद आमिर खान का सूजा गाल, अक्षय खन्ना के साथ फिल्म ‘दिल चाहता है’ से जुड़ा है किस्सा

Aamir Khan-Akshaye Khanna Dil Chahta Hai: आमिर खान ने हाल ही में फिल्म 'दिल चाहता है' से जुड़े एक किस्से को साझा किया है। उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें अक्षय खन्ना से 17 बार थप्पड़ खाना पड़ा था।
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मुंबई

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Himanshu Soni

Sep 04, 2026

Aamir Khan-Akshaye Khanna Dil Chahta Hai

आमिर खान-अक्षय खन्ना (फोटो सोर्स- IMDb)

Aamir Khan-Akshaye Khanna Dil Chahta Hai: बॉलीवुड की कुछ फिल्में ऐसी होती हैं, जिनकी कहानी और किरदार रिलीज के सालों बाद भी दर्शकों के बीच अपनी जगह बनाए रखते हैं। फरहान अख्तर की फिल्म ‘दिल चाहता है’ भी ऐसी ही फिल्मों में शामिल है। आमिर खान, अक्षय खन्ना और सैफ अली खान की दोस्ती की कहानी ने युवाओं के रिश्तों और दोस्ती को पर्दे पर देखने का नजरिया बदल दिया था।

अब फिल्म के 25 साल पूरे होने के मौके पर इससे जुड़े कई पुराने किस्से फिर चर्चा में हैं। इसी दौरान आमिर खान ने शूटिंग से जुड़ा एक ऐसा अनुभव साझा किया, जिसे सुनकर शायद आपको भी यकीन करना मुश्किल हो जाए।

एक सीन के लिए आमिर को पड़े थे 17 थप्पड़

फिल्म की एक खास बातचीत में आमिर खान ने बताया कि एक सीन को सही तरीके से फिल्माने के लिए उन्हें अक्षय खन्ना से लगातार थप्पड़ खाने पड़े थे। दिलचस्प बात यह है कि ये थप्पड़ महज कैमरे के सामने दिखाने के लिए नहीं थे, बल्कि सीन को वास्तविक महसूस कराने के लिए उन्हें सच में मारा गया था।

दरअसल, फिल्म के निर्देशक फरहान अख्तर चाहते थे कि इस सीन में आमिर खान के चेहरे पर आने वाला रिएक्शन बिल्कुल स्वाभाविक दिखाई दे। उन्हें ऐसा भाव चाहिए था, जिसे सिर्फ अभिनय करके हासिल करना मुश्किल हो। इसी वजह से उन्होंने सीन को अलग तरीके से शूट करने का फैसला किया।

फरहान अख्तर ने अक्षय खन्ना को दिया था खास निर्देश

फरहान ने अक्षय खन्ना से कहा था कि डायलॉग खत्म होते ही वह आमिर को थप्पड़ मारें। आमिर को भी पहले से इस बात की जानकारी थी। आमिर ने इस स्थिति को सीन के लिए फायदेमंद माना और बार-बार टेक देने के लिए तैयार हो गए।

शूटिंग आगे बढ़ी तो एक के बाद एक कई टेक हुए। हर बार आमिर को थप्पड़ पड़ता और कैमरा सीन को रिकॉर्ड करता। आखिरकार यह संख्या 17 तक पहुंच गई। यानी एक सीन को परफेक्ट बनाने की कोशिश में आमिर खान ने अक्षय खन्ना के हाथों 17 थप्पड़ खाए।

असली थे थप्पड़, सूज गया था गाल

इस किस्से को सुनकर सैफ अली खान ने भी आमिर से सवाल किया कि क्या वे थप्पड़ वास्तव में मारे गए थे या फिर कैमरे के लिए सिर्फ अभिनय किया गया था। आमिर ने साफ किया कि थप्पड़ असली थे।

फरहान अख्तर ने बताया कि कई टेक के बाद आमिर के चेहरे के एक हिस्से पर सूजन तक आ गई थी। इसके बावजूद आमिर ने शूटिंग रोकने के बजाय सीन को पूरा करने पर ध्यान दिया। उनका मानना था कि उस समय जो भाव उनके भीतर पैदा हो रहा था, वह अभिनय को ज्यादा वास्तविक बनाने में मदद कर रहा था।

सुचित्रा पिल्लई ने छेड़ी पुरानी याद

इस पूरे किस्से की चर्चा उस समय शुरू हुई जब अभिनेत्री सुचित्रा पिल्लई ने ‘दिल चाहता है’ से जुड़ी अपनी यादें साझा कीं। फिल्म में उन्होंने सैफ अली खान के किरदार से जुड़े महत्वपूर्ण रोल में काम किया था। उन्होंने बताया कि फिल्म के एक चर्चित थप्पड़ वाले सीन की वजह से आज भी लोग उन्हें मजाकिया अंदाज में ‘स्लैप गर्ल’ कहकर याद करते हैं।

25 साल बाद भी कायम है फिल्म का जादू

‘दिल चाहता है’ में आमिर खान, अक्षय खन्ना और सैफ अली खान के साथ प्रीति जिंटा, अयूब खान और रजत कपूर जैसे कलाकार भी नजर आए थे। फिल्म ने दोस्ती, प्यार, करियर और बदलते रिश्तों को एक नए अंदाज में पेश किया था।

आज 25 साल बाद भी फिल्म के किरदार और संवाद दर्शकों को याद हैं। लेकिन आमिर खान को पड़े 17 असली थप्पड़ों का यह किस्सा यह भी दिखाता है कि पर्दे पर कुछ सेकेंड का स्वाभाविक सीन हासिल करने के लिए कलाकारों को कैमरे के पीछे कितनी मेहनत और तकलीफ से गुजरना पड़ता है।

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Updated on:

04 Sept 2026 03:42 pm

Published on:

04 Sept 2026 03:42 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / 17 थप्पड़ खाने के बाद आमिर खान का सूजा गाल, अक्षय खन्ना के साथ फिल्म ‘दिल चाहता है’ से जुड़ा है किस्सा

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